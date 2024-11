PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche war vor allem auf der Xbox einiges los. Nach einigen Verschiebungen veröffentlichten die ukrainischen Entwickler von GSC Game World ihren Titel “Stalker 2: Heart of Chornobyl“. Neben Microsofts Plattform ist der Shooter seit dem 20. November auch über Steam erhältlich.

Das Studio konnte bereits eine erste, beeindruckende Verkaufszahl verkünden: So soll sich „Stalker 2“ in weniger als 48 Stunden bereits eine Million Mal verkauft haben. Darüber hinaus ist das Spiel seit Release auch über den Xbox Game Pass verfügbar, so dass es recht voll in der Sperrzone sein dürfte.

Das interessiert uns sonst noch

Ebenfalls seit dem 20. November ist das beliebte Gacha-Game „Genshin Impact“ auf der Xbox verfügbar. Das Spiel von miHoYo war zuvor auf der PlayStation, dem PC und auf den mobilen Plattformen zu finden. Spieler, die sich über den Game Pass zum Spiel anmelden, erhalten regelmäßig Belohnungen. Darüber hinaus können alle Nutzer einen grünen Gleiter für ihre Spielfiguren abstauben.

Dazu hat auch noch die Black-Friday-Woche begonnen, die kauffreudige Kunden mit allerhand Angeboten lockt. Unter diesem Link haben wir einige Schnäppchen für euch aufgeführt. So gibt es unter anderem Rabatte auf Konsolen, Games und Zubehör.

Auf Steam werden derweil die Golden Joystick Awards 2024 gefeiert. Dabei hat das kommende „Grand Theft Auto 6“ schon vor seinem Release einen Preis abstauben können. Wann Rockstars Spiel überhaupt erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Preisträger sind “Black Myth: Wukong“, “Astro Bot“, “Final Fantasy 7: Rebirth” sowie “Helldivers 2”. Auf Steam werden alle Nominierten aufgeführt, von denen einige sogar zu einem reduzierten Preis erhältlich sind.

