Indiana Jones und der Große Kreis: Die ersten drei Stunden im Gameplay-Leak

„Indiana Jones und der Große Kreis" erscheint in dieser Woche zunächst für Xbox-Konsolen und PC. Ein Leak zeigt im Vorfeld die ersten drei Stunden des Spiels.

Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung von „Indiana Jones und der Große Kreis“ sorgte ein Gameplay-Leak für tiefe Einblicke in das Abenteuer des peitschenschwingenden Protagonisten.

Der Titel erscheint in dieser Woche zunächst als Early-Access-Version für Xbox-Konsolen und PC, bevor der offizielle Launch in der kommenden Woche erfolgt. PlayStation-Spieler müssen sich deutlich länger gedulden und werden im ersten Quartal 2025 versorgt.

Fast 3 Stunden Indiana Jones im Gameplay-Video

Das umfangreiche Gameplay-Video zu „Indiana Jones und der Große Kreis“ wurde auf YouTube veröffentlicht, wo der Ersteller Lone Viiking seiner Community einen dreistündigen Einblick in das Adventure gewährt.

Er gab an, eine frühe Kopie des Spiels in einem lokalen Geschäft erworben zu haben. Nachfolgend ist die frühe Phase des Spiels zu sehen. Aber wie gewohnt gilt: Spoiler gibt es inklusive:

Die ersten Stunden von „Indiana Jones und der Große Kreis“ bieten eine recht kinoreife Erfahrung.

Am Anfang des Videos ist auch noch einmal der Hinweis zu sehen, über den wir bereits berichtet haben:

Das von MachineGames entwickelte „Indiana Jones und der Große Kreis“ gilt als das bisher umfangreichste Projekt des Studios. Creative Director Axel Torvenius erklärte kürzlich, dass der Titel nicht nur durch seine Spielwelt, sondern auch durch zahlreiche Geheimnisse und wiederbesuchbare Gebiete punkten soll.

Ein integriertes Journal hilft den Spielern dabei, den Überblick über noch offene Geheimnisse und Aufgaben zu behalten. MachineGames bestätigte zudem, dass zum Launch kein Foto-Modus verfügbar sein wird. Spieler müssen stattdessen Indys Ingame-Kamera nutzen, die jedoch keine Selfies erlaubt. Ob ein Foto-Modus folgen wird, ist offen.

Download-Content hingegen ist längst geplant:

Veröffentlichung und Verfügbarkeit auf PS5

„Indiana Jones und der Große Kreis“ erscheint weltweit am 9. Dezember 2024 für PC und Xbox Series X/S. Offizielle Reviews und Testberichte folgen erst nach dem Ende des Embargos in der kommenden Nacht. Zu diesem Zeitpunkt startet auch die weltweite Veröffentlichung des Titels in den Premium- und Collector’s Editions.

PlayStation 5-Spieler müssen sich bis voraussichtlich bis April 2025 gedulden. Bethesda Softworks hatte zudem bestätigt, dass das Spiel in Deutschland als ungeschnittene Version mit einer USK-16-Freigabe veröffentlicht wird.

