Nach Onimusha und Okami: Capcom spricht von Wiederbelebung weiterer Marken

Auf den Game Awards 2024 enthüllte Capcom mit „Onimusha: Way of the Sword“ und einem „Okami“-Sequel gleich zwei neue Titel altbekannter Marken. Wie der Hersteller nun bekannt gab, möchte man in Zukunft aber noch weitere Franchises wiederbeleben.

Vergangene Woche nutzte Capcom die Game Awards 2024, um die Rückkehr von gleich zwei altbekannten Marken anzukündigen. So enthüllte der japanische Videospielhersteller im Rahmen der Preisverleihung nicht nur „Onimusha: Way of the Sword“, sondern auch ein Sequel zum künstlerischen Abenteuer „Okami“.

Wie Capcom nun darüber hinaus verlauten ließ, möchte in Zukunft aber noch weitere bekannte Franchises in Form von neuen Spielen wiederbeleben. Bereits in der Vergangenheit hatten sich die Fans und Spieler gewünscht, dass neue Ableger bekannter Capcom-Marken erscheinen. Ein Titel, der dabei immer wieder auftauchte: „Dino Crisis“.

Capcom plant ruhende IPs zu reaktivieren

Wie VGC berichtet, gab Capcom auf der firmeneigenen Webseite für Investoren bekannt: „Capcom veröffentlicht jedes Jahr nicht nur regelmäßig wichtige neue Titel, sondern konzentriert sich auch auf die Reaktivierung ruhender IPs, für die in letzter Zeit kein neuer Titel auf den Markt gekommen ist.“

„Das Unternehmen arbeitet daran, den Unternehmenswert weiter zu steigern, indem es seine umfangreiche Inhaltsbibliothek nutzt, wozu auch die Wiederbelebung früherer IPs wie der beiden oben angekündigten Titel gehört, um kontinuierlich hocheffiziente und qualitativ hochwertige Titel zu produzieren“, heißt es weiter.

Welche möglichen Marken Capcom genau wiederbeleben möchte, gab das Unternehmen allerdings noch nicht bekannt. Bereits in der Vergangenheit führte Capcom immer wieder Umfragen durch, um in Erfahrung bringen zu können, welche Marken sich noch immer einer großen Beliebtheit erfreuen.

Umfrage zeigt: Spieler wünschen sich Dino Crisis und Mega Man

Zuletzt stellte man den Spielern im Februar dieses Jahres im Rahmen der „Super Elections“-Umfrage auf der Capcom-Webseite zehn Fragen zu unterschiedlichen Aspekten. Eine Frage lautete dabei: „Gibt es Capcom-Spielserien (einschließlich Spin-off-Spiele), von denen Sie sich eine Fortsetzung oder ein neues Spiel wünschen?“ Geboten wurden 20 verschiedene Antwortmöglichkeiten.

Am Ende der Umfrage veröffentlichte Capcom die Ergebnisse. Dabei platzierte sich „Dino Crisis“ wenig überraschend auf dem ersten Rang, dicht gefolgt von „Mega Man“ und „Devil May Cry“. Somit scheinen die Chancen womöglich nicht allzu schlecht zu sein, dass Spieler in Zukunft vielleicht doch noch ein neues „Dino Crisis“ bekommen werden.

Weitere Meldungen zu Capcom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren