Stalker 2: Wie steht es um die PS5-Version? GSC Game World bezieht Stellung

Vor wenigen Wochen veröffentlichten die Entwickler von GSC Game World den ambitionierten Shooter "Stalker 2: Heart of Chornobyl" für die Xbox Series X/S und den PC. Doch wie steht es um einen möglichen Release für die PS5?

Nach mehreren Verschiebungen und einer durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bewegten Entwicklung erschien der Open-World-Shooter „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ am 20. November 2024 für den PC und die Xbox Series X/S.

Während die Spieler und Kritiker die spielerische Umsetzung des Shooters lobten, war es vor allem der technische Zustand zum Launch, der für reichlich Kritik sorgte. In den Wochen nach dem Release besserten die Entwickler umgehend nach und ließen mehrere Updates mit Bugfixes und technischen Verbesserungen folgen.

Dadurch wurde der technische Zustand von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ kontinuierlich verbessert. Doch wie steht es eigentlich um die PS5-Version, die in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte?

PS5-Spieler müssen sich offenbar noch etwas gedulden

So viel vorweg: Konkret wurde GSC Game World diesbezüglich leider nicht. Stattdessen wies das ukrainische Studio auf Nachfrage der Kollegen von Tech4Gamers darauf hin, dass eine PS5-Version von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ in den aktuellen Planungen von GSC Game World derzeit keine Rolle spielt.

„Wir haben uns voll und ganz auf die Entwicklung (und nun auch auf die Unterstützung) der PC- und Xbox Series X/S-Versionen konzentriert“, so Game Director Ievgen Grygorovych.

Die Redakteure von Tech4Gamers ließen nicht locker und bezogen sich bei einer weiteren Nachfrage auf das Gerücht, dass der Shooter nach einer dreimonatigen Exklusivität den Weg auf die PS5 finden könnte. Auch zu einer möglichen Umsetzung für die PS5 Pro befragte Tech4Gamers Grygorovych.

Der Game Director blieb jedoch hart und wiederholte quasi seine vorherige Aussage: „Wir kommentieren keine Leaks, Gerüchte oder Spekulationen. Noch einmal: Die PC- und Xbox Series X/S-Versionen von Stalker 2 sind die einzigen, die wir entwickelt haben und unterstützen.“

Entwicklungskosten bereits eingespielt

Auch wenn sich GSC Game World aktuell noch in Schweigen hüllt, dürfte eine Ankündigung von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ für die PS5 aber wohl nur eine Frage der Zeit sein.

Schließlich erschien die Frühjahr 2024 veröffentlicht „Stalker: Legends of the Zone Trilogy“ direkt für die PlayStation-Konsolen.

Wenige Wochen nach dem Release von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ wiesen die Verantwortlichen von GSC Game World darauf hin, dass der Shooter seine Entwicklungskosten bereits einspielte. Abgesehen von der Tatsache, dass in den ersten 48 Stunden eine Million Einheiten verkauft wurden, nannten die Entwickler bislang jedoch keine konkreten Verkaufszahlen.

Zumal in diesem Zusammenhang zu beachten gilt, dass „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ zum Launch den Weg in den Xbox Game Pass fand.

