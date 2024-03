S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy: Ab sofort verfügbar – mit einem kleinen Haken

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy:

Nach dem gestrigen Leak ist die "S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy" mittlerweile im PlayStation Store verfügbar. Allerdings ist die Sache mit einem kleinen Haken verbunden.

Nachdem japanische Händler die „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ etwas zu früh bestätigten, wurde die Trilogie im Rahmen der aktuellen „Xbox Partner Preview“-Episode am gestrigen Mittwoch Abend offiziell angekündigt.

Zur Freude der interessierten Spielerinnen und Spieler wurde die „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ auch prompt im Xbox- und PlayStation Store veröffentlicht. Hier können die Umsetzungen der drei Survival-Shooter-Klassiker wahlweise einzeln für 19,99 Euro oder im Bundle, das alle drei Titel enthält, für 39,99 Euro erworben werden.

Der Haken an der Sache: Vorerst werdet ihr euch hier mit einer PS4- beziehungsweise Xbox One-Version arrangieren müssen, die ihr über die Abwärtskompatibilität zudem auf der PS5 oder der Xbox Series X/S spielen könnt. Technische Verbesserungen solltet ihr euch davon allerdings erhoffen.

Stattdessen wurde im Zuge der Ankündigung der „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ darauf hingewiesen, dass technische Upgrades für die PS5 und die Xbox Series X/S erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Für die aktuellen Konsolen versprechen die Entwickler grafische Verbesserungen und neue Features, mit denen sie Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolen machen.

Einen konkreten Termin spendierte man den Current-Gen-Upgrades noch nicht.

Diese Verbesserungen warten auf euch

Doch auch wenn ihr die „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ lediglich auf den alten Konsolen beziehungsweise über die Abwärtskompatibilität der aktuellen Systeme spielt, warten im Vergleich mit den Originalen diverse Neuerungen. Zu diesen gehören eine komplett neue Nutzeroberfläche und eine auf die Konsolen zugeschnittene Steuerung.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler modernisierte Shooter-Mechaniken und eine aufgepeppte Grafik. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Umsetzungen für die Konsolen mit der Unterstützung von „mod.io“ versehen. Ein Feature, das euch auch auf den Konsolen den Zugriff auf allerlei Mods einräumt.

Seit ihrem Release wurden die Trilogie nämlich mit allerlei Mods versehen, mit denen die Community die Spielerfahrung erweiterte und oftmals bereicherte.

Die „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ umfasst mit „S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl“ aus dem Jahr 2007, „S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky“ (2008) und „S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat“ (2009) die ersten drei Teile der Reihe.

Aktuell arbeitet GSC Game World an „S.T.A.L.K.E.R. 2“. Der neueste Ableger der Reihe erscheint am 5. September 2024 für den PC und die Xbox Series X/S.

Die PS5 ist unbestätigten Berichten zufolge ein paar Monate später an der Reihe.

Weitere Meldungen zu S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren