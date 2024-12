Kingdom Hearts: „Wolf im Schafspelz“ – Das RPG sollte ursprünglich deutlich schwerer ausfallen

In den vergangenen Jahren zeichnete sich die „Kingdom Hearts“-Reihe nicht nur durch ihre teilweise verzweigten Geschichten und die Auftritte zahlreicher bekannter Disney-Charaktere aus.

Auch knackige Bosskämpfe und Gebiete, in denen man sich schnell einmal verlaufen konnte, gehörten vor allem in den Anfängen der Reihe zum Konzept von „Kingdom Hearts“. In einem 2003 mit dem „Hyper PlayStation 2“-Magazin geführten Interview, das „Shmuplations“ (via Gamesradar) kürzlich entdeckte und veröffentlichte, wies Square Enix‘ Game Director Tetsuya Nomura darauf hin, dass er ursprünglich noch einen Schritt weiter gehen wollte.

Zunächst sah das Konzept von „Kingdom Hearts“ nämlich diverse Hardcore-Elemente vor. Angesichts der niedlicheren Disney-Elemente sprach Nomura in diesem Zusammenhang von einem „Wolf im Schafspelz“. Die Hardcore-Elemente wurden laut dem Game Director erst kurz vor dem Release des ersten Teils entfernt. Aus Gründen der Zugänglichkeit, wie Nomura ausführte.

Die Spieltiefe im Fokus der Entwickler

Zu seinen ursprünglichen Plänen mit der „Kingdom Hearts“-Reihe ergänzte Nomura damals: „Mein Konzept für Kingdom Hearts war, dass es ein Spiel mit viel Tiefe sein sollte. Etwas, das man lange spielen kann. Ich wollte ein Spiel entwickeln, in dem die Spieler alles machen können. Auch wenn Kingdom Hearts ein Disney-Spiel ist, gibt es dennoch einige Hardcore-Elemente, die geblieben sind.“

Als Beispiel nannte er die 3D-Karte, die den Spieler dazu zwingen sollte, seinen Kopf zu nutzen und sich mit den unterschiedlichen Gebieten und Arealen vertraut zu machen.

Auf die Tatsache angesprochen, dass „Kingdom Hearts“ nach einem Titel klingt, in dem sich die Spieler leicht verlieren oder verirren können, merkte Nomura an: „Am Anfang war es sogar noch härter. Wir hatten ein paar Rätsel drin, bei denen man sich fragte: Was ist das, Takeshi’s Challenge?“

„Wir haben den Schwierigkeitsgrad etwas gesenkt. Aber es hat immer noch mehr Biss als die meisten Mainstream-Veröffentlichungen von heute“, so Nomura 2003 weiter.

Naht die offizielle Enthüllung von Kingdom Hearts 4?

Mit „Kingdom Hearts 4“ kündigte Square Enix bereits im April 2022 den neuesten Ableger der beliebten Rollenspielserie an. Abgesehen von einem ersten Trailer und vereinzelten Details zur spielerischen Umsetzung ließ handfestes Material zu „Kingdom Hearts 4“ in den letzten zweieinhalb Jahren leider auf sich warten.

Den Informationen des auf die Reihe spezialisierten Youtubers „TheGamersJoint“ zufolge, könnte die Wartezeit der Fans aber bald ein Ende haben.

So berichtete „TheGamersJoint“ kürzlich von einem Gerücht, das besagt, dass Square Enix einen großen Showcase vorbereiten könnte, der im Februar 2025 stattfindet. Das Event soll der japanische Publisher nutzen, um diverse kommende Titel zu präsentieren. Darunter auch „Kingdom Hearts 4“.

Die Verantwortlichen von Square Enix kommentierten die Gerüchte um den Showcase bislang aber nicht.

