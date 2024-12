Supergirl-Kinofilm: Jason Momoa kehrt ins DC-Universum zurück – aber nicht als Aquaman!

Im Jahr 2025 geht das gefühlt ewige Duell zwischen Marvel und DC in die nächste, vielleicht sogar entscheidende Runde. Beide Superhelden-Franchises bereiten aktuell eine Großoffensive mit einer Vielzahl an neuen Film und Serien vor. Die Blicke der Fans sind vor allem auf das komplett neugestaltete DCU gerichtet, aus dem uns jetzt überraschende Neuigkeiten erreichen.

Was bereits seit geraumer Zeit als Gerücht durch die Weiten des Internets kursiert ist, hat sich kurz vor dem Jahreswechsel bewahrheitet.: Jason Momoa („Game of Thrones“) kehrt schon sehr bald wieder ins DCU zurück! Bei seinem Comeback wird er jedoch nicht etwa erneut in die Rolle des Superhelden Aquaman schlüpfen, sondern einen völlig anderen Charakter verkörpern.

Aquaman kehrt ins DCU zurück – aber völlig anders

Wie aus einem aktuellen Bericht des Magazins Deadline hervorgeht, wird Jason Momoa im Film „Supergirl: Woman of Tomorrow“ als Kopfgeldjäger Lobo zu sehen sein. Damit geht nicht nur ein persönlicher Wunsch des Schauspielers in Erfüllung, sondern auch das Flehen vieler Fans wurde erhört. Diese hatten bereits seit vielen Jahren gehofft, dass Momoa einmal den ebenso bulligen wie durchgeknallten Lobo verkörpern würde.

In den Comics feierte Lobo bereits 1983 sein Debüt, allerdings dürfte die Figur primär DC-Liebhabern ein Begriff sein. Lobo ist der letzte Überlebende seiner Heimatwelt Czarnia und treibt als berüchtigter Kopfgeldjäger sein Unwesen im DC-Universum. Bekannt ist er nicht nur für seine enormen Selbstheilungskräfte, sondern auch sein brutales Vorgehen. Lediglich ein im Kopf implantiertes Radio, das permanent Heavy-Metal-Songs spielt, hält ihn einigermaßen im Zaum.

Lobo hat sich in den vergangenen Jahren zu einem waschechten Fanliebling entwickelt, der bereits diverse Auftritte in verschiedenen Animationsserien und Zeichentrickfilmen hatte. Videospielfans könnten den Charakter indes etwa aus dem DC-Fighting-Game „Injustice: Gods Among Us“ kennen. Ihren ersten großen Live-Action-Auftritt hatte die Figur in der kurzlebigen Serie „Krypton“.

Wann kommt der neue Supergirl-Film ins Kino?

Neben Jason Momoa wird übrigens Milly Alcock („House of the Dragon“) in der Hauptrolle von Supergirl zu sehen sein. Der kommende DC-Kinofilm basiert auf einer gleichnamigen achtteiligen Comicreihe aus dem Jahr 2021. In dieser Geschichte hadert Kara Zor-El mit ihrer Rolle als Supergirl, da sie immer im Schatten ihres Cousins Superman zu stehen scheint. Doch als ein Alien-Mädchen, dessen Welt zerstört wurde, sie eines Tages um Hilfe bittet, beginnt ein intergalaktisches Abenteuer, das die Maid aus Stahl bis ins Mark erschüttern soll.

Regie beim zweiten Film des neuen DCU führt Craig Gillespie („I, Tonya“). Das Drehbuch stammt von Tom King, dem Autor der Comicvorlage, und Ana Nogueira („The Blacklist“). Aktuellen Informationen zufolge starten die Dreharbeiten von „Supergirl: Woman of Tomorrow“ schon im Januar 2025. Deshalb könnten uns bald erste Bilder erreichen, die Momoa als Lobo zeigen.

Sollte alles nach Plan verlaufen, kommt „Supergirl: Woman of Tomorrow“ am 25. Juni 2026 in die Kinos. Den Startschuss für das neugestaltete DCU fällt hingegen bereits am 10. Juli 2025 mit der großen Premiere von „Superman“.

Freut ihr euch auf Jason Momoa als Lobo im neuen DCU?

