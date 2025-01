PS5: Willkommen-Hub etabliert sich – Details zur Nutzung des Ruhemodus

Sony hat auf der PS5 im vergangenen Jahr den „Willkommen-Hub“ eingeführt. Es ist ein anpassbarer Startbildschirm, der recht übersichtlich einige wichtige Statistiken und Optionen bereithält. Doch wie entstand dieses Feature und welche Trends zeichnen sich ab?

PS5-Hub entstand bei einem kleinen Team

Der „Willkommen-Hub“ geht auf ein internes Hackathon-Projekt zurück, wie Cory Gasaway, Vizepräsident für Produkt-, Spiel- und Spielererlebnisse bei Sony, in einem Interview mit Gamefile (via The Gamer) verriet.

„Der Welcome Hub entstand aus einem Hackathon-Projekt, das von einem kleinen Team entwickelt wurde, das sich leidenschaftlich für diesen Bereich interessiert“, erklärte Gasaway im Wortlaut.

Die Idee fand intern schnell Anklang und wurde schließlich zu einer zentralen Funktion der PS5-Benutzeroberfläche: „Wir alle waren von der Idee begeistert und unterstützten sie dabei, dieses Projekt zu etwas Besonderem zu machen – und heute ist es die Landingpage, die Millionen von Spielern weltweit sehen, wenn sie ihre Konsole hochfahren.“

Das Konzept des PS5-Hubs ermöglicht es Spielern, die Anzeige individuell anzupassen. Eingeblendet werden können Trophäen, der Online-Status von Freunden oder praktische Widgets wie Batterieanzeige und Speicherübersicht. Besonders beliebt sind laut Gasaway die DualSense-Batterieanzeige und der SSD-Speicher-Tracker.

Gasaway betonte außerdem, dass der „Welcome Hub“ erweiterbar gestaltet sei. Dies lasse Raum für zukünftige Anpassungen und neue Widgets, auch wenn derzeit keine konkreten Pläne veröffentlicht wurden.

So häufig wird der Ruhemodus genutzt

Neben der Funktionalität des „Willkommen-Hub“ hat Sony die Nutzung des Ruhemodus analysiert. Entgegen einer internen Hypothese, die davon ausging, dass mehr Spieler ihre Konsole in den Ruhemodus versetzen, als sie vollständig herunterzufahren, ist das Verhältnis ziemlich ausgewogen.

„Wie sich herausstellte, lag das Verhältnis zwischen den beiden Optionen bei allen unseren Spielern tatsächlich bei etwa 50/50“, so Gasaway im Interview weiter.

Welche Variante bevorzugt ihr? Versetzt ihr die PS5 nach einer Spielsession in den Ruhemodus oder fahrt ihr sie komplett herunter?

