Housemarque: Returnal-Entwickler engagieren PlatinumGames-Director für nächstes PS5-Projekt

Mit „Returnal“ lieferten die finnischen Entwickler von Housemarque 2021 einen echten Überraschungshit für die PlayStation 5 ab. Durch den Erfolg des rasanten Third-Person-Shooters wurde das Studio, das zuvor vor allem durch Arcade-Actionspiele wie „Resogun“ oder „Super Stardust“ auf sich aufmerksam machen konnte, sogar von Sony übernommen und in die Riege der hauseigenen SIE Worldwide Studios integriert.

Hinter verschlossenen Türen arbeitet Housemarque bereits am nächsten PS5-Projekt, für dessen Arbeiten man sich nun vielversprechende Verstärkung sichern konnte. So arbeitet seit Dezember 2024 ein ehemaliger Mitarbeiter des renommierten Studios PlatinumGames aus Japan für Housemarque.

Director von Bayonetta: Origins übernimmt Posten als Lead Designer

Wie aus dem entsprechenden LinkedIn-Profil hervorgeht, handelt es sich um Abebe Tinari, der PlatinumGames verlassen und jetzt für Housemarque tätig ist. Dort wird er als Lead Designer am nächsten Spiel von Housemarque arbeiten. Tinari war zuvor elf Jahre lang bei PlatinumGames beschäftigt und wirkte zuletzt als Game Director an „Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon“ mit. Außerdem arbeitete er an Titeln wie „Granblue Fantasy: Relink“ oder dem nie veröffentlichten „Scalebound“ mit.

Tinari wird sich in seinem neuen Job bei Housemarque vor allem um das Design von Feinden und Bossen kümmern. Wie genau das neue Projekt der „Returnal“-Entwickler aussieht, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings scheint das Studio seinem Fachgebiet treu zu bleiben. Jüngsten Stellenausschreibungen zufolge suchte man erst kürzlich Mitarbeiter mit einem „starken Verständnis für Action-Gameplay-Design“.

PlatinumGames-Expertise passt zu Housemarque

PlatinumGames konnte sein Ansehen in der Vergangenheit vor allem durch hochklassige Actionspiele mit hervorragenden Kampfsystemen erlangen. Dazu zählen unter anderem die „Bayonetta“-Reihe, „NieR: Automata“ oder „Vanquish“. Da auch Housemarque mit „Returnal“ ein flüssiges und actionreiches Gameplay bot, scheint es ein guter Match zwischen Tinari und dem finnischen Studio zu sein.

Für PlatinumGames ist es hingegen der nächste Verlust, nachdem bereits Mitbegründer Hideki Kamiya das Studio verlassen hatte. Aktuell werkelt der Game-Designer für Capcom an einem Sequel zu „Okami“. Doch auch Housemarque hatte einen Abgang zu verzeichnen, nachdem sich Harry Krueger, der führende Kopf hinter „Returnal“, dazu entschied, neue Wege zu gehen. Seinen Worten nach hätte Housemarque aber die besten Zeiten noch vor sich.

Diese könnten womöglich mit dem nächsten Projekt für die PlayStation 5 beginnen. Die passende Verstärkung scheint Housemarque mit Abebe Tinari in jedem Fall gefunden zu haben. Bis erste handfeste Details zum neuen Spiel der bekannt werden, dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern. Schließlich liegt der Release von „Returnal“ schon bald vier Jahre zurück.

