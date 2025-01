Metacritic-Rückblick: Die 25 besten Filme des Jahres 2024

Auch im vergangenen Jahr konnten sich Kinogänger und Film-Fans über zahlreiche neue Werke freuen. Doch welche Streifen 2024 tatsächlich zu den besten der besten gehörten, verrät nun die Top 25 von Metacritic. Der Kritikspiegel hat etliche Meinungen und Wertungen der Fachpresse zusammengefügt und daraus den durchschnittlichen Metascore berechnet, durch den die Liste der besten 25 Filme des Jahres 2024 zustande gekommen ist.

Ein kleiner Hinweis noch zu Beginn: Auch wenn die Top 25 die besten Filme des letzten Jahres aufzählt, erscheinen einige der Werke bei uns in Deutschland erst in diesem Jahr.

Die besten Filme des Jahres 2024

Ein Blick auf die Top 25 des Jahres 2024 zeigt, dass große Kino-Blockbuster für die breite Masse kaum vertreten sind. So handelt es sich bei den gelisteten Filmen vor allem um die Lieblinge der Kritiker. Als bestbewerteter Film 2024 gilt laut Metacritic die satirische Komödie „Do Not Expect Too Much From the End of the World“ vom rumänischen Regisseur Radu Jude. Erzählt wird die Geschichte der überarbeiteten Produktionsassistentin Angela, die für einen Film über Arbeitssicherheit Gespräche mit verletzten Arbeiten führen muss. Mit seinem Werk übt Jude vor allem eine offene Kritik am modernen Kapitalismus und der Ausbeutung der Arbeiterklasse.

Den zweiten Platz belegt das vietnamesische Drama „Inside the Yellow Cocoon Shell“, das bereits bei den Filmfestspielen in Cannes 2023 den Preis als bester Erstlingsfilm gewinnen konnte. Der anspruchsvolle Film, der seine Zuschauer zum Nachdenken anregen und emotional bewegen soll, rückt Protagonist Thien in den Mittelpunkt. Thien reist nach einem tragischen Ereignis zurück in seine ländliche Heimat und begibt sich auf die Suche nach seinem jahrelang verschwundenen Bruder. Dabei wird er mit seiner Vergangenheit und seinen Ängsten konfrontiert.

Komplettiert werden die Top 25 der besten Filme 2024 durch „All We Imagine as the Light“. Das vielschichtige Drama zeigt die emotionale Reise dreier Frauen in Mumbai, die auf der Suche nach ihrem eigenen Glück sind und versuchen, in einer hektischen und unpersönlichen Welt zurechtzukommen. Auch „All We Imagine as the Light“ wurde bereits beim Filmfestival in Cannes 2023 mit einem Preis ausgezeichnet.

Die 25 besten Filme des Jahres 2024 laut Metacritic in der Übersicht:

Do Not Expect Too Much From the End of the World – 95 Metascore Inside the Yellow Cocoon Shell – 94 Metascore All We Imagine as the Light (2024) – 94 Metascore Here – 92 Metascore Ryuichi Sakamoto: Opus – 91 Metascore Nickel Boys – 91 Metascore Soundtrack to a Coup d’Etat – 91 Metascore Tótem – 91 Metascore Anora – 91 Metascore La Chimera – 91 Metascore No Other Land – 90 Metascore Sugarcane – 90 Metascore Green Border – 90 Metascore The Brutalist – 89 Metascore Hard Truths – 88 Metascore About Dry Grasses – 88 Metascore Picture of Ghosts – 88 Metascore Good One – 87 Metascore Flow – 86 Metascore I Saw the TV Glow – 86 Metascore A Real Pain – 86 Metascore Dahomey – 85 Metascore The Seed of the Sacred Fig – 85 Metascore Close Your Eyes – 85 Metascore The Wild Robot – 85 Metascore

So bieten die laut Metacritic bestbewerteten Filme 2024 eine bunte Mischung aus Drama, Dokumentarfilmen und Comedy. Erwähnenswert ist beispielsweise auch noch das historische Drama „The Brutalist“, in dem Schauspieler Adrien Brody einen ungarisch-jüdischen Architekten spielt, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA flieht. Der Film ist hierzulande ab dem 30. Januar 2025 in den Kinos zu sehen, konnte bereits bei den Golden Globes abräumen und gilt auch als Oscar-Kandidat.

Ebenfalls unter den Top 25 vertreten sind das Drama „The Seed of the Sacred Fig“ und der Animationsfilm „The Wild Robot“, die es beide in die persönliche Bestenliste von Entwickler-Legende Hideo Kojima schafften. Seine Lieblingswerke des Jahres 2024 hatte der „Death Stranding“-Entwickler erst kürzlich bekannt gegeben.

Was hat das Jahr 2025 zu bieten?

Auch in diesem Jahr werden wieder etliche neue Filme in den Kinos starten. Welche Streifen von den Fans besonders sehnsüchtig erwartet werden, hat kürzlich der US-amerikanische Kinoticket-Anbieter Fandango Media herausgefunden und die Top 10 der meist erwarteten Filme 2025 präsentiert. Außerdem werden in diesem Jahr auch elf Videospiel-Verfilmungen erscheinen. Wenn ihr wissen wollt, welche Filme 2024 den meisten Umsatz erzielen konnten, empfehlen wir euch einen Blick auf die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres.

