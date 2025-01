The Last of Us: Pilz-besetzte Clicker-Geburtstagstorte schmeckt hoffentlich besser, als sie aussieht

The Last of Us:

Mit einer ganz besonderen Torte im „The Last of Us“-Look feierte der ehemalige One-Direction-Sänger Zayn Malik seinen Geburtstag. Dabei entspricht das Äußere der süßen Backware dem Aussehen eines mit Pilzen besetzten Clickers, sodass der Geschmack hoffentlich nicht mit der Optik übereinstimmt.

Torten gibt es in vielen Farben und Formen, doch die süße Backware, die der ehemalige One-Direction-Sänger Zayn Malik nun anlässlich seines 32. Geburtstags in Empfang nehmen und verzehren durfte, ist noch einmal ein ganz anderes Level.

So steht die Torte im Zeichen von Naughty Dogs beliebter Action-Adventure-Reihe „The Last of Us“ und entspricht dem Design eines der bekanntesten Gegnertypen im Spiel. Bleibt nur zu hoffen, dass der Geschmack besser ist, als der furchterregende Anblick vermuten lässt.

The-Last-of-Us-Torte im Clicker-Design

So ziert der Kopf eines Pilz-besetzten Clickers die Torte des Sängers, der mit all seinen feinen Details verblüffend echt wirkt. Am liebsten möchte man gleich ein Messer zücken, um möglichen Gefahren direkt aus dem Weg zu gehen. Oder aber um ein Stück der Torte zu verspeisen, die laut Malik wirklich gut geschmeckt haben soll. Welche Geschmacksrichtung das Konditor-Meisterwerk genau bot, verriet er zwar nicht, doch es soll die beste Torte gewesen sein, die er jemals gegessen habe.

Zayn Malik shares photos of his birthday cake. pic.twitter.com/24w1CtSplh — Pop Base (@PopBase) January 13, 2025

Verantwortlich für die beeindruckende Geburtstagstorte ist die Luxus-Konditorei The London Baker, die für ihre erstklassigen und vor allem extravaganten Backwaren bekannt ist. In einem Beitrag auf Instagram ist außerdem zu sehen, wie der detailreiche Clicker-Kopf im unbearbeiteten Zustand aussah, bevor er mit der offenbar schmackhaften Torte verbunden und somit in ein essbares Kunstwerk verwandelt wurde.

The Last of Us hat noch mehr Promi-Fans

Dass Zayn Malik mit einer Clicker-Geburtstagstorte überrascht wurde, legt nahe, dass er ein Fan von Naughty Dogs Videospiel-Reihe sein muss. Erst kürzlich hatte sich mit Kanye West ein weiterer prominenter Fan zu erkennen gegeben, nachdem er „The Last of Us: Part 2“ als „das beste Spiel aller Zeiten“ bezeichnete. Wahrscheinlich freuen sich auch beide auf die zweite Staffel der „The Last of Us“-Serie, die im April 2025 starten und kürzlich mit einem neuen Trailer bedacht wurde.

In Verbindung mit „The Last of Us“ präsentierte Sony auf der CES 2025, die in der letzten Woche in Las Vegas stattfand, ein ganz besonderes Technik-Konzept. In einer aus hochauflösenden LED-Panels bestehenden Box konnten die Spieler vollständig in die Spielwelt des Survival-Abenteuers eintauchen und durch eine spezielle Audiotechnik, atmosphärische Haptik und Geruchseffekte den fauligen Duft der Clicker hautnah erleben. Da dürfte die Geburtstagstorte von Malik wohl besser gerochen haben.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren