Kingdom Come Deliverance 2: Wegen dieser Szenen – Mittelalter-RPG in Saudi-Arabien verboten?

Aktuellen Berichten zufolge könnte es sich bei "Kingdom Come: Deliverance 2" um den nächsten großen Titel handeln, der in Saudi-Arabien verboten wird. Doch welche Szenen sollen zu diesem Schritt geführt haben?

Zu den größten Titeln der kommenden Wochen gehört das von den tschechischen Warhorse Studios entwickelte Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“. Aktuellen Berichten zufolge könnten Spieler eines Landes allerdings leer ausgehen.

Die Rede ist von Saudi-Arabien, das in der Vergangenheit immer wieder große Spiele verbot. Nun soll es laut der saudischen Publikation „VGA4A“ auch „Kingdom Come: Deliverance 2“ getroffen haben. Doch welche Inhalte führten zu dem möglichen Verbot in Saudi-Arabien? Laut „VGA4A“ stoßen sich die Sittenwächter der erzkonservativen Monarchie an Szenen, in denen „gleichgeschlechtliche Beziehungen dargestellt werden“.

Inhalte, die in Saudi-Arabien nicht zum ersten Mal ein Verkaufsverbot nach sich zogen.

Nicht überspringbare Szenen sorgten mehrfach für Verbote

Vor allem die Tatsache, dass es in „Kingdom Come: Deliverance 2“ nicht möglich ist, die besagten Szenen zu überspringen, habe in Saudi-Arabien den Ausschlag für das Verbot gegeben.

Sollten sich die Angaben von „VGA4A“ bewahrheiten, dann wäre das Mittelalter-RPG nicht der erste große Titel, der aufgrund von Szenen mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Saudi-Arabien verboten wurde.

In der näheren Vergangenheit traf es beispielsweise auch „The Last of Us: Part 2“. Den Titel aus dem Hause Naughty Dog verboten die saudischen Zensurbehörden sowohl wegen der Darstellung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft als auch der Einbeziehung eines transsexuellen Charakters.

Im Fall von „Kingdom Come: Deliverance 2“ gilt zu beachten, dass das Verbot in Saudi-Arabien zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht offiziell bestätigt wurde. Auch Statements seitens Plaion beziehungsweise der Warhorse Studios stehen noch aus.

Wann erscheint das Mittelalter-RPG?

Ursprünglich wollten die Warhorse Studios „Kingdom Come: Deliverance 2“ bereits 2024 veröffentlichen. Um dem Team etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff einzuräumen, wurde der Release jedoch auf 2025 verschoben.

Während der Release des Mittelalter-RPGs am 4. Februar 2025 erfolgt, startet der Preload auf der PS5 am 2. Februar.

Somit besteht ausreichend Zeit, die Daten des umfangreichen Rollenspiels herunterzuladen, um pünktlich zum Launch loszulegen. Wie „PlayStation Game Size“ vor wenigen Tagen berichtete, liegt die Download-Größe von „Kingdom Come: Deliverance 2“ auf der PS5 bei knapp 84 Gigabyte.

Unsere ausführliche Vorschau verrät euch, was das neue Rollenspiel der Warhorse Studios spielerisch zu bieten hat.

