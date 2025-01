Kingdom Come Deliverance 2: Kniefall vor der „Modern Audience“? Entwickler widerspricht Vorwürfen

Gerüchte um ein angebliches Verbot von „Kingdom Come Deliverance 2" in Saudi-Arabien sorgten in der vergangenen Woche für Diskussionen - vor allem in Bezug auf die Hintergründe. Daniel Vávra, Mitbegründer von Warhorse Studios, reagierte auf die Behauptungen.

In den vergangenen Tagen kursierten in den sozialen Netzwerken Berichte, dass „Kingdom Come Deliverance 2“ in Saudi-Arabien aufgrund „nicht überspringbarer gleichgeschlechtlicher Szenen“ verboten worden sei.

Daniel Vávra, Autor und Game Director beim zuständigen Entwickler Warhorse Studios und für die Geschichte von „Kingdom Come Deliverance 2“ mitverantwortlich, äußerte sich mittlerweile öffentlich und widerlegte zugleich einige Vorwürfe.

Keine nicht überspringbaren Szenen, kein Verbot

Vávra, der als Autor zuvor an „Mafia“ und „Kingdom Come Deliverance“ mitgewirkt hatte, stellte auf X (ehemals Twitter) zunächst klar: „In unseren Spielen gibt es KEINE Zwischensequenzen, die man nicht überspringen kann. Wer das behauptet, hat es nie gespielt.“

Zudem betonte er, dass es in keinem Land zu einem Verbot von „Kingdom Come Deliverance 2“ kam. Zumindest habe das Studio keine Kenntnisse über derartige Maßnahmen.

Ein weiteres kontrovers diskutiertes Thema war die Darstellung homosexueller Charaktere im Spiel. Laut Vávra waren diese bereits im ersten Teil von „Kingdom Come Deliverance“ vorhanden.

„KCD ist ein Rollenspiel. Ihr seid für eure Entscheidungen verantwortlich. Wenn ihr möchtet, dass Henry ein gleichgeschlechtliches Abenteuer erlebt, könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr das nicht. Alle Affären sind (und waren es in KCD1) rein optional“, so Vávra. Zudem seien sich die Charaktere bewusst, dass es damals eine verbotene Sünde war.

Kingdom Come Deliverance 2 mit historischer Authentizität

Vávra nahm im weiteren Verlauf Stellung zu Vorwürfen, das Spiel sei bewusst an die sogenannte “modern audience” angepasst – also an ein Publikum, das dem Vernehmen nach unter anderem verstärkt Wert auf diversere Inhalte legt.

Dabei hob er hervor, dass „Kingdom Come Deliverance 2“ in einer der reichsten Städte Europas spielt, die von einer ausländischen Armee belagert wurde. Dies führe zu einer natürlicherweise vielfältigeren Umgebung als im ersten Teil, der in ländlichen Regionen angesiedelt war.

Eine zentrale Figur im Spiel ist Musa, ein adliger Gelehrter aus dem Königreich Mali, der mit einer Invasionsarmee nach Böhmen kommt. Vávra dazu: „Musa kam mit einer Invasionsarmee als Mitglied des königlichen Hofes von König Sigismund nach Böhmen. Er hatte ihn bei seiner Verlobung am Hof von Sultan Bayezid kennengelernt.“

Gleichzeitig sei Musa für die böhmische Bevölkerung eine außergewöhnliche Erscheinung, wodurch sich viele erzählerische Situationen im Spiel ergäben.

Vávra erklärte weiter, dass „Kingdom Come Deliverance 2“ in erster Linie ein historisch inspiriertes Rollenspiel sei. Die erzählerischen Entscheidungen basierten auf einer authentischen Darstellung der Zeit und seien nicht von externen Ideologien beeinflusst.

Ebenfalls unterstrich der Mitgründer von Warhorse Studios, dass alle dargestellten Inhalte den historischen Normen der damaligen Zeit entsprechen. „Alles, was gezeigt wird, entspricht den Moralvorstellungen und sozialen Normen des Böhmens von 1403 und dient nur dazu, eine interessante Geschichte zu erzählen, und keineswegs dazu, ein modernes Publikum anzusprechen.“

Mit einem weiteren Statement machte Vávra deutlich: “So sehr ich erzwungene Vielfalt selbst nicht mag: Niemand hat uns gezwungen, irgendetwas zu tun. Und wir zwingen niemanden, bestimmte Dinge zu tun.”

Community-Reaktionen mit Kritik und Zuspruch

Die Diskussionen unter Vávras Tweets zu „Kingdom Come Deliverance 2“ zeigen ein geteiltes Meinungsbild. Während einige Nutzer die Klarstellungen begrüßten, stellten andere Fragen zu den Entscheidungsprozessen hinter dem Spiel.

Ein User etwa meinte: „Warum war es für euch so schwierig, euch das alles innerhalb der ersten 48 Stunden nach den Gerüchten auszudenken?“ Ein weiterer Nutzer warf ein: “Ich denke, die stornierten Vorbestellungen haben sie zusätzlich zu den Reaktionen in den sozialen Medien wirklich getroffen.”

Einer der Follower wiederum kann sich nicht mit der angesprochenen Wahlfreiheit in „Kingdom Come Deliverance 2“ arrangieren: „Warum habt ihr euch entschieden, Henry bisexuell zu machen? Ihr habt die Wahl des Spielers erwähnt. Glaubt ihr also, dass der Protagonist in einem Rollenspiel bisexuell sein muss, damit der Spieler die Wahl hat?”

Gleichzeitig gab es Unterstützung aus der Community. Ein Spieler kommentierte: „Du bist einer der kreativsten Köpfe im Gaming. Hör nicht auf Extremisten, dein Spiel ist ein Meisterwerk, genau wie das erste. Mein Henry wird ein gutherziger Christ sein, andere werden vielleicht Monster sein. Das ist das Schöne an diesen Spielen.“

Ebenfalls hieß es: “Anti-Woke ist mittlerweile zu einer neuen Art von Cancel Culture geworden, genau wie Woke Culture. Ich liebe immer noch Spiele wie KCD oder Fallout, die mir Optionen bieten. Habe es bereits vorbestellt und werde es bestimmt spielen.”

Ähnlich sieht es übrigens auch Vávra. In einem seiner Tweets schrieb er: “Einige haben sich leider in genau das verwandelt, gegen das sie angeblich kämpfen. Das Ausmaß des hasserfüllten Verhaltens ist wirklich traurig und wird jeder damit verbundenen Sache schaden.”

Bald haben die Fans die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden: „Kingdom Come: Deliverance 2“ wird am 4. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Der Preload beginnt bereits am 2. Februar 2025.

