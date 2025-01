Gaming-Umfrage: Interesse an PC-Spielen explodiert bei Entwicklern

Die Videospielbranche unterliegt mitunter einem spürbaren Wandel, geprägt durch technologische Entwicklungen und sich verändernde Nutzergewohnheiten. Neue Plattformen, leistungsfähigere Hardware und die Verfügbarkeit von Spielen beeinflussen die Marktstrukturen.

Im Rahmen der jährlichen Umfrage der Game Developers Conference (GDC) (via VGC) wurden über 3.000 Entwickler zu ihrer aktuellen Arbeit und zukünftigen Plänen befragt. Dabei zeigte sich eine deutliche Verschiebung hin zum PC.

PC als bevorzugte Plattform der Entwickler

Die GDC-Umfrage verdeutlicht, dass aktuell 80 Prozent der befragten Entwickler an PC-Spielen arbeiten – ein signifikanter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (66 Prozent). Gleichzeitig gaben 74 Prozent der Teilnehmer an, dass es die Plattform ihres Interesses sei. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber 62 Prozent aus der vorherigen Befragung.

Ein möglicher Grund für dieses Wachstum könnte laut GDC-Bericht in der steigenden Beliebtheit von Valves Steam Deck liegen. „Die diesjährige Umfrage hat Steam (oder Valves tragbaren Spielecomputer) nicht als eigene Plattform herausgestellt, da es sich um eine zentrale Anlaufstelle für PC- und Mac-Spiele handelt“, heißt es im Bericht. Dennoch gaben 44 Prozent der Befragten explizit an, dass sie besonderes Interesse am Steam Deck haben.

Auch die Entwicklung für andere Plattformen wurde abgefragt: 38 Prozent der Entwickler arbeiten derzeit an PS5-Titeln, gefolgt von 34 Prozent für Xbox Series X/S. Android (29 Prozent), iOS (28 Prozent), Mac (23 Prozent) und Nintendo Switch (20 Prozent) rangieren weiter hinten. Die kürzlich angekündigte Nintendo Switch 2 erreicht mit 8 Prozent den gleichen Wert wie im Vorjahr.

PC-Gaming wächst schneller als Konsolenmarkt

Parallel zur steigenden Entwicklerpräferenz für den PC zeigt eine Analyse von Epyllion, dass der Markt für PC-Spiele insgesamt schneller wächst als der Konsolenmarkt. Laut der Studie übertrafen die Ausgaben für PC-Inhalte die Konsolenausgaben seit 2011 um 65 Prozent.

In absoluten Zahlen bedeutet dies ein Plus von 30 Milliarden US-Dollar, während Konsolenplattformen im selben Zeitraum “lediglich” um 18 Milliarden US-Dollar zulegen konnten.

Die Analyse nennt mehrere Gründe für den Erfolg des PC-Gamings: eine größere Auswahl an Spielen, eine „nahezu vollständige Abwärtskompatibilität“ sowie eine höhere Spitzenleistung im Vergleich zu Konsolen. Hier wird die im Januar angekündigte Nvidia RTX 5090 neue Bestmarken setzen – allerdings mit einem deftigen Preis.

Auch der Zugang zu Early-Access-Titeln und die wachsende Anzahl von ehemals konsolenexklusiven Spielen, die nun auch für den PC erscheinen, tragen wohl zu dieser Entwicklung bei.

Ein entscheidender Vorteil der PC-Plattform ist die Vielfalt der verfügbaren Titel. Jährlich erscheinen mehr Spiele für den PC als für jede andere Plattform. Hinzu kommt, dass E-Sport und kompetitives Gaming auf dem PC weiterhin dominieren.

Konsolen wird es allerdings auch in Zukunft geben. Sony arbeitet längst an der PS6, bei der einmal mehr AMD als Zulieferer dient. Auch Microsoft möchte weiterhin an Hardware festhalten. Bestätigt wurden bereits Arbeiten an einem Handheld, auf den Fans aber noch eine Weile warten müssen.

