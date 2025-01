Astro Bot: Fast übertrumpft – Ehemaliger Nintendo-Boss zeigt sich begeistert

Mit „Astro Bot“ hätte Sony fast Nintendo in ihrem eigenen Fachgebiet übertrumpft. Das sagte Reggie Fils-Aimé, ehemaliger Boss von Nintendo of America, nun im Rahmen der New York Game Awards 2025, in dessen Rahmen der PS5-Plattformer ein weiteres Mal mehrfach ausgezeichnet wurde.

„Astro Bot“ zählte im vergangenen Jahr zu den erfolgreichsten und meist ausgezeichneten Spielen, heimste den begehrten „Game of the Year“-Award und noch jede Menge andere Preise ein. Und auch in diesem Jahr konnte der PS5-Plattformer bereits weitere Auszeichnungen verdienen.

So wurde „Astro Bot“ auf den kürzlich abgehaltenen New York Game Awards 2025 in gleich drei Kategorien zum erneuten Sieger gekürt, was auch für ein ganz besonderes Lob sorgte. Niemand geringeres als Reggie Fils-Aimé, seines Zeichens ehemaliger Präsident und COO von Nintendo of America, äußerte sich ziemlich positiv zu Sonys Jump & Run.

Astro Bot hätte fast Nintendo übertroffen

Im Zuge der New York Game Awards 2025 war „Astro Bot“ in vier Kategorien nominiert und konnte die Auszeichnungen für das beste Kinderspiel, die beste Musik und für das Spiel des Jahres einheimsen. Lediglich den Preis für die beste Spielwelt musste das Hüpfspiel an „Elden Ring“ abtreten. Nichtsdestotrotz eine beachte Leistung, wodurch sich der ehemalige Nintendo-Boss Fils-Aimé zu einer speziellen Aussage hinreißen ließ.

Auf der Bühne verkündete er: „Also, ich muss zugeben, dass Astro Bot Nintendo in seinem eigenen Spiel fast übertroffen hat.“ Da Nintendo mit seinen „Super Mario“-Spielen einige der besten Jump & Runs aller Zeiten veröffentlicht hat, gleicht das Lob nahezu einem Ritterschlag. Allerdings dürfte die Aussage von Fils-Aimé vor allem für die Mitarbeiter von Entwickler Team Asobi von Bedeutung sein.

Team Asobi wurde von Nintendos Spielen inspiriert

So machte das Studio im Dezember auf den Game Awards 2024 keinen Hehl daraus, dass man „Astro Bot“ auch dem bekannten Klempner mit der roten Mütze zu verdanken habe. Gleichzeitig outeten sie sich als große Nintendo-Fans. „Wir dürfen nicht vergessen, dass es schon vor PlayStation Leute gab, die Plattformspiele machten“, sagte Game Director Nicolas Doucet. „Ich erinnere mich, dass ich als Kind 1989 zu Weihnachten eine graue Schachtel bekam, in der ein Spiel verpackt war. Es hieß Super Mario Bros. und war wirklich, wirklich toll.“

Weiter hieß es: „Wir sind also in Japan, wir sind in Tokio, sie sind in Kyoto, aber ich möchte der Firma Tribut zollen, die Plattformspiele wirklich bekannt gemacht und uns konsequent Innovation und Qualität gezeigt und uns dazu inspiriert hat, das Spiel zu machen, das wir gemacht haben. Und ich habe es geschafft, sie nicht zu erwähnen, ist Ihnen das aufgefallen? Aber Sie wissen alle, wer sie sind.“

Veröffentlicht wurde „Astro Bot“ am 6. September 2024 exklusiv für Sonys PlayStation 5. Doch die Reise des kleinen Roboters scheint noch nicht zu Ende zu sein. Nachdem Team Asobi bereits fünf neue Speedrun-Level inklusive frischer Bots veröffentlicht hatte, könnte in Zukunft noch weitere Inhalte folgen. So wurde erst kürzlich ein weiterer Speedrun-Abschnitt auf einem PlayStation-Event gesichtet.

