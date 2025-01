Rise of the Ronin: PS5-Exklusivität bald Geschichte – PC-Termin steht

Rise of the Ronin:

„Rise of the Ronin“ wurde im März des letzten Jahres für die PS5 veröffentlicht, doch schon bald wird die Exklusivität des Action-Abenteuers von Team Ninja enden. Dadurch können in Zukunft auch PC-Spieler in den Genuss des Titels kommen und dürfen sich unter anderem auf eine 8K-Auflösung und bis zu 120 Bilder pro Sekunde freuen.

„Rise of the Ronin“ zählte im vergangenen Jahr zu den wenigen Titeln, die exklusiv für Sonys PlayStation 5 veröffentlicht wurden. Knapp ein Jahr später wird die Exklusivität des Action-Abenteuers von Team Ninja, die zuletzt vor allem mit den beiden „Nioh“-Spielen auf sich aufmerksam machten, aber auch schon wieder enden.

So wird „Rise of the Ronin“ ab dem 11. März 2025 auch für den PC über Steam erhältlich sein, während preislich 49,99 Euro fällig werden. Im Vergleich zur PS5-Version dürfen sich PC-Spieler zudem über einige technische Verbesserungen freuen.

Rise of the Ronin auf dem PC mit 8K und 120 FPS

Wer einen ausreichend leistungsstarken Rechner sein Eigen nennt, kann „Rise of the Ronin“ in einer 8K-Auflösung genießen. Außerdem werden Bildraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde unterstützt, ebenso wie DirectX 12 Ultimate. Ebenfalls mit an Bord sind Raytracing-Effekte und 3D-Audio, während sich die Tastatur- und Maussteuerung vollständig anpassen lässt. AMD Fidelity FX Super Resolution kommt genauso wie NVidias DLSS- und Reflex-Technik auch zum Einsatz.

Wer sich dazu entscheidet, die PC-Version von „Rise of the Ronin“ bis zum 2. April 2025 zu erwerben, darf sich zudem über einige Zusatzinhalte freuen, die auch schon den Vorbestellern der PS5-Fassung gewährt waren. Dabei handelt es sich um die vier Kampfstile Hayabusa-Ryu für die Waffen Katana und Naginate sowie um Nioh-Ryu und Aisu Kage-Ryu – beide für das Katana. Obendrauf gibt es das Iga-Ninja-Katana und das dazugehörige vierteilige Rüstungsset.

Der erfolgreichste Titel von Team Ninja

„Rise of the Ronin“ versetzt Spieler in das Japan des 19. Jahrhunderts, während das Ende des Shogunats und der Beginn der Modernisierung stattfindet. In der Rolle eines namenlosen Samurai, müssen die Spieler, angetrieben von einem persönlichen Rachefeldzug, in einer Welt voller Gefahren überleben und für die Zukunft des Landes kämpfen.

Die offene Spielwelt bietet jede Menge Erkundungsmöglichkeiten, während die schnellen und brutalen Auseinandersetzungen den klassischen japanischen Schwertkampf widerspiegeln. Für das Action-Adventure haben sich die Entwickler nicht nur vom PS5-Hit „Ghost of Tsushima“, sondern auch von zahlreichen Samurai-Filmen inspirieren lassen. Außerdem handelt es sich bei „Rise of the Ronin“ um den erfolgreichsten Titel von Team Ninja, der auch die Verkaufszahlen der „Nioh“-Reihe übertreffen konnte.

