BioWare: Mehrere Dragon-Age-Entwickler entlassen

Infolge des kommerziell mäßigen Abschneidens von „Dragon Age: The Veilguard“ hat BioWare eine Umstrukturierung des Studios vorgenommen. Am 29. Januar umriss der BioWare-General Manager Gary McKay den entsprechenden Zukunftsplan in einem Blog-Beitrag (wir berichteten).

McKay formulierte das Statement jedoch vage. So sprach die Erklärung lediglich vom Studio-Fokus auf „Mass Effect 5“ sowie der Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern innerhalb von EA. Dass in diesem Rahmen auch Entlassungen vorgenommen wurden, ließ der Manager unerwähnt.

Dragon-Age-Entwickler meldeten sich auf Bluesky zu Wort

Sicherheit bezüglich der verschleierten Entlassungen bei BioWare gaben kürzlich mehrere Mitteilungen bei der Social-Media-Plattform Bluesky. In diesen Nachrichten meldeten sich unter anderem ehemalige „Dragon Age“-Entwickler zu Wort, etwa die Produzentin Jen Cheverie:

„Nach fast 14 Jahren bei BioWare bin ich am Boden zerstört, heute erfahren zu haben, dass ich – wie auch andere – neue Möglichkeiten suchen muss. Ich bin unglaublich dankbar für all das, was ich gelernt habe, die Herausforderungen und vor allem für das großartige Team. Ich werde meine Zeit hier mit Freude in Erinnerung behalten. Morgen geht es weiter. Aber heute bin ich einfach nur traurig.“

Ähnliches schrieb die Editorin Karin West-Weekes:

„Ich bin auf der Suche nach einer neuen Stelle, idealerweise als Editor. Es war eine Ehre, in meinen 19 Jahren bei BioWare mit so vielen talentierten Fachleuten zu arbeiten und so viele großartige Mitglieder der Community kennenzulernen. Ich bin euch allen unendlich dankbar.“

Postings mit vergleichbarem Wortlaut verfassten auch die ehemaligen BioWare-Mitarbeiter Trick Weekes (Narrative Designer von „Dragon Age: The Veilguard“), Ryan Cormier (Editor) und Michelle Flamm (Senior Systems Designer).

Sorge um weitere Entlassungen

Wie die Kollegen von Insider Gaming berichteten, befürchten aktuelle BioWare-Mitarbeiter, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Kündigungen folgen werden. Ein BioWare-Angestellter habe gesagt: „Wir erwarten, dass es passiert.“ Ein anderer beschrieb die Atmosphäre als „Warten auf eine weitere Welle“ von Entlassungen.

Während die Entwicklung von „Mass Effect 5“ langsam an Fahrt aufnimmt, werden interne Evaluierungen durchgeführt, um die Entwicklungsprozesse zu optimieren. Dies könnte potenziell weitere Stellenstreichungen nach sich ziehen.

Da BioWare nun vollständig auf „Mass Effect 5“ setzt, ist davon auszugehen, dass „Dragon Age: The Veilguard“ intern bei den Akten liegt. Schwache Verkaufszahlen und das Fehlen von DLCs deuten an, dass EA vorerst nicht mehr in die Zukunft der „Dragon Age“-Reihe investieren wird.

Für Freunde der „Mass Effect“-Reihe könnten jedoch gute Zeiten angebrochen sein. So enthielt das Statement von General Manager Gary McKay auch die Information, dass der fünfte Teil der Sci-Fi-Rollenspielreihe zusammen mit Veteranen der Original-Trilogie entwickelt wird. Namentliche Erwähnung fanden Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts und Parrish Ley.

