Resistance: Markenschutz der Shooter-Reihe erneuert – Was plant Sony Interactive Entertainment?

In der Vergangenheit kamen immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückkehr der "Resistance"-Reihe auf. Für frische Spekulationen sorgt ein erneuerter Markenschutz in Europa.

Obwohl das 2011 für die PS3 veröffentlichte „Resistance 3“ sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde, konnte der Shooter die in ihn gesetzten Erwartungen kommerziell nicht erfüllen.

Zwar erschien mit dem von Nihilistic Software entwickelten „Resistance: Burning Skies“ 2012 noch ein Spin-off für den Handheld PlayStation Vita, anschließend verschwand die „Resistance“-Reihe jedoch von der Bildfläche. Auch wenn sich die Spieler seitdem immer wieder für ein Comeback der Serie einsetzten, machte Sony Interactive Entertainment bislang keine Anstalten, „Resistance“ zurückzubringen.

Für neue Spekulationen sorgt die Tatsache, dass die PlayStation-Macher kürzlich den europäischen Markenschutz von „Resistance“ erneuerten.

Welche Pläne verfolgt Sony Interactive Entertainment?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir natürlich nur spekulieren, was es mit diesem Schritt auf sich hat. Dass wir in den erneuerten Markenschutz möglicherweise nicht zu viel hineininterpretieren sollten, machte die Vergangenheit deutlich. So erneuerte Sony Interactive Entertainment in den letzten Jahren nämlich immer wieder den Markenschutz an „Resistance“.

Eine Maßnahme, die im Jahr 2015 beispielsweise die Gerüchte um Remaster für die PS4 befeuerten. Heute wissen wir, dass das Ganze schnell im Sand verlief.

Daher liegt der Gedankengang nah, dass es den Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment auch dieses Mal vor allem darum geht, die Rechte an der Marke zu erneuern und zu verhindern, dass der Markenschutz verfällt. Oder steckt hinter dem erneuerten Markenschutz möglicherweise doch mehr?

Wie Andy Robinson von Videogames Chronicle Anfang Januar berichtete, könnten ältere PlayStation-Marken, um die es in den letzten Jahren sehr still wurde, auf kurz oder lang zurückkehren.

Kleinere Titel auf Basis älterer Marken?

Laut dem Journalisten und gut vernetzten Insider könnte es Sony Interactive Entertainment darum gehen, die Wartezeit zwischen großen Triple-A-Blockbustern mit kleineren Projekten auf Basis älterer Marken zu überbrücken. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem Marken wie „Twisted Metal“ angesprochen.

„Ohne ein Insider zu sein, kenne ich zumindest ein paar alte IPs, an denen sie arbeiten, wie das alte, tiefgründige Zeug, ungefähr in der Art, von der ihr sprecht – vielleicht kleinere Spiele wie die Ergänzung eines neuen Jet Moto“, so Robinson.

Sollten sich die Angaben von Robinson bewahrheiten, dann könnte Sony Interactive Entertainment die älteren PlayStation-Marken nutzen, um die Lücken im Line-Up der nächsten Jahr zu füllen. Laut Bloombergs Jason Schreier wird vor allem die mittlerweile als gescheitert geltende Live-Service-Offensive der PlayStation Studios in den nächsten Jahren für ein überschaubares Line-Up im Bereich großer Singleplayer-Titel führen.

„Der Versuch, zwölf Live-Service-Spiele zu machen, wird diesen Effekt haben“, kommentierte Schreier die negativen Auswirkungen auf das zukünftige Line-Up der PlayStation Studios.

In diesem Monat räumte Sony Interactive Entertainment ein, dass das Unternehmen kürzlich zwei weitere Live-Service-Projekte einstellte. Dieses Mal bei Bluepoint Games und den Sony Bend Studios.

