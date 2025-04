Assassin’s Creed Shadows: Der erhoffte Erfolg? Statistiken aus den USA machen Hoffnung

Ubisoft hat nach wie vor keine konkreten Verkaufszahlen zu 'Assassin's Creed: Shadows' genannt. Laut Mat Piscatella, Analyst von Circana, deuten die Zeichen jedoch zumindest in den USA auf einen Erfolg hin.

In den letzten Monaten wiesen mehrere Analysten darauf hin, dass „Assassin’s: Creed Shadows“ intern als möglicher Hoffnungsträger angesehen wird, der dem Publisher Ubisoft aus der Krise helfen soll.

Ob dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt jedoch abzuwarten. Ubisoft hält sich bezüglich konkreter Verkaufszahlen nämlich weiterhin zurück und nannte lediglich die Zahl von zwei Millionen Spielern in den ersten 48 Stunden. Nach einer Woche erreichte „Assassin’s Creed: Shadows“ die Marke von drei Millionen Spielern. Hier ist allerdings zu beachten, dass der Titel Day-One über das Abo von Ubisoft+ angeboten wird.

Dass das Stealth-Action-Abenteuer bei den Spielern gut ankommt, zeigt auch eine Statistik von Mat Piscatella, Analyst bei Circana. Diese deutet darauf hin, dass der Titel in den USA auf einen kommerziellen Erfolg zusteuert.

Yasuke und Naoe müssen sich lediglich Monster Hunter geschlagen geben

Wie Piscatella berichtet, gelang es „Assassin’s Creed: Shadows“, sich in den drei Wochen nach dem Release jeweils die Spitze der US-amerikanischen Software-Charts zu sichern. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Stealth-Action-Titel auf dem US-Markt um den zweiterfolgreichsten Titel des Jahres.

Aktuell muss sich „Assassin’s Creed: Shadows“ lediglich der erfolgreichen Monsterhatz „Monster Hunter Wilds“ geschlagen geben, die Ende Februar für PC, PS5 und Xbox Series X/S erschien.

„Hier ist eine lustige Geschichte: Laut Circanas Retail Tracking Service (Umsatz in Dollar, aktuelle Daten bis zum 5. April) war Assassin’s Creed: Shadows in den ersten drei Wochen auf dem US-Markt jeweils das meistverkaufte Videospiel“, so der Analyst. „Aktuell belegt es Platz 2 im bisherigen Jahresverlauf. Nur Monster Hunter: Wilds schlägt sich besser.“

Dass der neueste Ableger der „Monster Hunter“-Reihe in einer anderen Liga spielt, stellen die von Capcom veröffentlichten Verkaufszahlen unter Beweis. Wie der japanische Publisher bekannt gab, verkaufte sich die Monsterjagd in ihrem ersten Monat mehr als zehn Millionen Mal.

Ubisoft verfolgt langfristige Pläne

Während Ubisoft zu den Verkaufszahlen von „Assassin’s Creed: Shadows“ weiter schweigt, wies das Unternehmen kurz nach dem Launch darauf hin, dass mit dem Titel langfristige Pläne verfolgt werden.

Neben neuen Inhalten wie zusätzlichen Story-DLCs planen die Entwickler regelmäßige Updates mit Verbesserungen und Quality-of-Life-Verbesserungen.

„Auch wenn wir nicht direkt antworten, seid versichert, wir hören zu. Das gesamte Entwicklerteam liest eure Beiträge – die Feierlichkeiten, das Feedback, die Theorien – und es ist inspirierend. Es beflügelt uns. Und es hilft uns, uns ständig zu verbessern“, so die Entwickler in einem Statement.

„Assassin’s Creed: Shadows“ erschien im März 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

