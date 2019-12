PS4: Sony hat die am besten aussehenden Spiele, meint ein Entwickler

Einem Entwickler zufolge sehen PS4-Spiele am besten aus. In einem aktuellen Interview ging er auf die Hintergründe ein und verwies auf den künstlerischen Stil.

Sony Interactive Entertainment und FlavourWorks brachten in diesem Jahr den interaktiven Live-Action-Thriller „Erica“ in das PlayStation Network. Der Titel wurde von den Fans und der Presse positiv aufgenommen und fand offenbar reichlich Abnehmer.

Entsprechend positiv zeigte sich Jack Attridge, der Creative Director von Flavourworks, in einem Interview mit den Redakteuren des OPM. Dort bedankte er sich für den Support seitens Sony und sprach außerdem davon, dass PS4-Spiele besonders gut aussehen.

Niemand anders hätte LittleBigPlanet finanziert

„Aus finanzieller Sicht ist es in Bezug auf riskante innovative Projekte tatsächlich eine der besten Zeiten in der Geschichte der Spiele“, so Attridge, der zugleich betonte, dass zu den großartigen Dingen die Einzigartigkeit von PlayStation zählt.

„Sony hat in Vorzeigeprodukte investiert, wie ‚Wir werden den Weg weisen, warum ihr eine PlayStation 4 kaufen solltet‘. Und ich hatte das Gefühl, dass dies seit den PS3-Tagen mit LittleBigPlanet der Fall ist. Niemand anderes hätte so etwas wie LittleBigPlanet finanziert“, so seine Worte.

Im weiteren Verlauf des Interviews widmete sich Attridge den auf der PS4 verfügbaren Spielen und betonte, dass auf dieser Plattform momentan die am besten aussehenden Games zu finden sind. Bei seiner Einschätzung bezog sich der Creative Director in erster Linie auf die „herausragende künstlerische Ausrichtung bestimmter Studios“, nicht aber auf die reine Rechenleistung und die daraus resultierenden Möglichkeiten.

„Die derzeit weltweit am besten aussehenden Spiele befinden sich auf der PlayStation 4“, so Attridge. „Das liegt an der künstlerischen Ausrichtung, nicht an der Power. Wisst ihr, Art-Direktoren und technischen Genies sind in der Lage, mehr aus weniger herauszuholen.“

God of War, Horizon Zero Dawn und Death Stranding

Offenbar bezog sich der Mann auf die in den vergangenen Jahren von Sony Interactive Entertainment veröffentlichten PS4-Spiele wie „God of War“, „Horizon Zero Dawn“ und „Death Stranding“, die mit ihren Releases an die Hardware-Grenzen der PS4 gekommen sein dürften. Verantwortlich für die Spiele zeigten sich die PS4-Entwickler von Sony Santa Monica, Guerilla Games und Kojima Productions.

+++ PlayStation 4: Weltweit mehr als 102 Millionen Mal ausgeliefert – Nur die PS2 ist erfolgreicher +++

Mit der Einführung der PS5 können die Studios nochmals eine Schippe obendrauf legen und ihre künstlerische Ausrichtung weiter verfeinern. Denn erwartet wird, dass sich die GPU-Leistung bei einem Vergleich mit der PS4 Pro in etwa verdreifacht. Microsoft gab bereits bekannt, dass bei der GPU-Leistung der Xbox Series X verglichen mit der sehr potenten Xbox One X eine Verdopplung erzielt werden konnte.

Doch was denkt ihr über die Aussagen von Jack Attridge? Sind die momentan optisch am ansprechendsten Spiele tatsächlich auf der PS4 zu finden?

Mehr zur PlayStation 4

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS4