The Game Awards 2019: Erreichte mehr als 45 Millionen Zuschauer

In der letzten Woche fanden in Los Angeles die alljährlichen Game Awards statt, die die besten Spiele des Jahres auszeichneten und nebenbei auch einige Ankündigungen und Enthüllungen der neuesten Spiele zu bieten hatten. Nun hat der Host und Producer Geoff Keighley via Twitter bekanntgegeben, dass die diesjährigen Game Awards neue Rekorde aufstellen konnten.

Über 45 Millionen Zuschauer schalteten bei den Game Awards ein, womit dies in Hinsicht auf die Zuschauerzahl die bisher größte Ausgabe der Preisverleihung war. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zuschauerzahl um 73 Prozent. In seinem Tweet schrieb Keighley: „Danke für das Schauen und das Unterstützen der Game Awards. Die Spieleindustrie wächst weiterhin.“

Da verwundert es nicht, dass Geoff Keighley auch bestätigte, dass die Game Awards im nächsten Jahr zurückkehren werden. Zwar nannte er noch keinen konkreten Termin, jedoch kann man davon ausgehen, dass die Preisverleihung im Dezember 2020 stattfinden wird. Um die Show zu finanzieren, setzt Keighley auf eine Reihe an Werbepausen und Sponsoren. Einige Zuschauer kritisierten die Menge an Werbung, weshalb sich Keighley zu der Kritik äußerte.

Mehr: The Game Awards 2019 – Die Gewinner stehen fest – Das Spiel des Jahres ist…

„Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Jahr die gleiche Menge an Werbung als in den vergangenen Jahren der Game Awards hatten. Aber ich schätze, dass es sich für Sie anders anfühlte? Ich weiß das Feedback zu schätzen, aber wir haben nicht das Glück persönlich jede Werbung, die ausgestrahlt wird, auszuwählen und zu kuratieren.“

Nachdem man in diesem Jahr nicht die größten Neuankündigungen erwarten konnte, könnten die Game Awards im nächsten Jahr in dieser Hinsicht deutlich spannender ausfallen. Schließlich sollten zu dem Zeitpunkt bereits die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X auf dem Markt sein, sodass man entsprechende Spieleankündigungen erwarten kann.

Thank you for watching and supporting #TheGameAwards We’re honored to announce a record 45 million livestreams for the 2019 show, an increase of 73% over last year. The gaming industry keep growing. And I finally got to meet Beaker. pic.twitter.com/DHniqExMzZ

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 18, 2019