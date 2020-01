Silent Hill: Monster-Designer Masahiro Ito arbeitet an einem neuen Projekt

Wie Masahiro Ito, der Monster-Designer hinter der "Silent Hill"-Reihe, via Twitter zu verstehen gab, arbeitet er aktuell an einem neuen Projekt. Spekuliert wird, dass uns hier ein neuer Horror-Titel ins Haus stehen könnte.

In der Vergangenheit machte sich Masahiro Ito vor allem als Monster-Designer hinter der „Silent Hill“-Reihe einen Namen und dürfte den Spielern mit seinen Werken den einen oder anderen kalten Schauer über den Rücken gejagt haben.

Zum Start in das neue Jahr ließ uns Ito an seinen Plänen für die Zukunft teilhaben und wies darauf hin, dass er aktuell an einem neuen Projekt arbeitet. Ito dazu: „Ich arbeite als Kernmitglied an einem Titel. Ich hoffe, das Spiel wird nicht eingestellt.“ Konkrete Details zu seinem kommenden Titel ließ sich der Japaner bisher leider nicht entlocken.

Ein neuer Horror-Titel?

Daher kann aktuell nur spekuliert werden, mit was wir es hier im Detail zu tun hat. Aufgrund seiner bisherigen Vita wird spekuliert, dass Ito an einem neuen Horror-Titel arbeiten könnte. Möglicherweise in Zusammenarbeit mit Hideo Kojima, der kürzlich noch einmal sein Interesse an einem neuen Horror-Projekt bekundete? Die Zeit wird es zeigen.

Zum Thema: Silent Hill: Hideo Kojima und Konami bereiten neues Spiel vor – Gerücht

Zunächst arbeitete Ito als Monster und Hintergrund-Designer des originalen „Silent Hills“ aus dem Jahr 1999. Anschließend bekleidete er bei „Silent Hill 2“ und „Silent Hill 3“ den Posten des Art-Directors. Zu seinen letzten Projekten gehörten „NightCry“ (Monster-Designer“ und „Metal Gear Survive“ (Kreaturen-Designer).

Sollten erste Details zum neuen Projekt von Ito genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Gematsu

