Call of Duty Modern Warfare: Gunfight 3v3-Modus und weitere Neuerungen im Anmarsch

Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare" können demnächst in eine 3v3-Version von "Gunfight" eintauchen. Laut Infinity Ward sind noch weitere Änderungen und Verbesserungen geplant.

Die Entwickler von Infinity Ward haben mitgeteilt, dass „Call of Duty: Modern Warfare“ mit einigen Neuerungen versehen wird. Dabei handelt es sich unter anderem um eine 3v3-Version von „Gunfight“, die in Kürze in den Shooter gebracht werden soll.

Neben dem „Gunfight 3v3“-Modus erwartet euch eine weitere Neuerung. Denn außerdem werden in den kommenden Wochen weitere Loadout-Slots zur Verfügung gestellt. „5 Loadouts reichen nicht aus. Daher werden wir in den kommenden Wochen weitere Loadout-Slots hinzufügen“, so das Unternehmen kurz und knapp.

Das war längst nicht alles: Außerdem gab Infinity Ward bekannt, dass das „Gunfight“-Turnier, das im November 2019 im Rahmen einer Betaversion gespielt werden konnte, zurückkehren wird. Zunächst möchte sich das Unternehmen den finalen Bugs annehmen und neue Belohnungen hinzufügen.

„Es war unglaublich zu sehen, wie viele Leute im November in die Gunfight-Turnier-Beta eingestiegen sind. Und wir planen, die Turniere zurückzubringen, sobald wir einige Bugs beseitigt und neue Belohnungen hinzugefügt haben“, heißt es dazu.

Verschiedene Fehlerbehebungen

Laut Infinity Ward sei es nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, an denen gerade gearbeitet wird. Zudem möchte sich das Unternehmen verschiedenen Bugs annehmen. Dazu zählen:

Flackerndes Licht auf verschiedenen Karten

Kollisionen an Containern auf Cargo

Platinum Skins werden nicht richtig freigeschaltet

Out-of-Map-Exploits in Ground War

Blendende Platin- und Damaskus-Tarnfarben

Weitere Details zu den geplanten Änderungen und Events rund um „Call of Duty: Modern Warfare“ findet ihr auf der offiziellen Seite von Infinity Ward.

+++ Call of Duty Modern Warfare: Großes Update soll in Kürze erscheinen – Weitere 6v6-Karten in Arbeit +++

Der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ verweilt seit Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC im Handel. Wie sich der Titel in den Tests schlagen konnte, erfahrt ihr in der Übersicht.

