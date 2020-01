PlayStation 4: Euer Gaming-Jahr 2019 – Lasst euch eure Statistiken ausrechnen

Wie viele Spiele habt ihr im vergangenen Jahr gespielt? Was war euer Lieblingsgenre? Wie viele Spielstunden habt ihr gesammelt? Diese Statistiken kann man sich von Sony Interactive Entertainment ausrechnen lassen.

Sony Interactive Entertainment erlaubt es den PSN-Nutzern noch einmal einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. Über eine Event-Seite kann man sich die eigenen Statistiken für das Jahr 2019 anzeigen lassen. Bis zum 14. Februar 2020 kann man sich eine Zusammenfassung des eigenen Gaming-Jahres auf der PlayStation 4 ausrechnen lassen, wobei die Anzahl der gespielten Spiele, die Top-Genres, die verdienten Trophäen und mehr angezeigt werden.

Welche Persönlichkeit hattet ihr?

Zudem können alle berechtigen PlayStation-Fans ein kostenloses dynamisches Design sowie sieben Avatare erhalten, um auch die eigene Spielerpersönlichkeit zu ermitteln. Folgende Möglichkeiten bestehen:

Actionheld – für Gamer, die die epischen Momente in Action-Adventure-Spielen ausleben

– für Gamer, die die epischen Momente in Action-Adventure-Spielen ausleben Legendärer Kämpfer – für Gamer, die sich herausfordernden Kampfspielen stellen

– für Gamer, die sich herausfordernden Kampfspielen stellen Meisterentdecker – für Gamer, die das Genre der Plattformspiele mit Bravour gemeistert haben

– für Gamer, die das Genre der Plattformspiele mit Bravour gemeistert haben Meisterstratege – für Gamer, die in einem guten Strategiespiel mit Hingabe Rätsel lösen

– für Gamer, die in einem guten Strategiespiel mit Hingabe Rätsel lösen Geschwindigkeitsjunkie – für Gamer, die ihre Kontrahenten bei rasanten Fahr- und Rennspielen im Staub stehen lassen

– für Gamer, die ihre Kontrahenten bei rasanten Fahr- und Rennspielen im Staub stehen lassen Sportskanone – für Gamer mit einem Wettbewerbsvorteil und einem Hang zu Sportspielen

– für Gamer mit einem Wettbewerbsvorteil und einem Hang zu Sportspielen Meisterschütze – für Gamer, die in einem Shooter-Spiel ins Schwarze treffen

Man kann die Ergebnisse entweder in einer E-Mail oder auf der entsprechenden Webseite entdecken. Zudem kann man die Erfolge auch in den sozialen Medien teilen. Die Nutzer müssen ein registriertes PSN-Konto in ihrer Region besitzen, mindestens 18 Jahre alt sein und zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 10. Dezember 2019 mindestens 10 Stunden lang Spiele auf einer PS4-Konsole gespielt haben. Zudem muss man Sony erlaubt haben, dass sie „zusätzliche Daten“ sammeln dürfen.

Weitere Informationen finden sich auf dem PlayStation Blog.

