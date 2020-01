The Order 1886: Angeblich Fortsetzung für PS5 und Xbox Series X in Arbeit

Glaubt man einem aktuellen Gerücht, dann arbeitet Ready At Dawn derzeit an einem weiteren Spiel im Universum von "The Order: 1886". Die Ankündigung für PS5 und Xbox Series X scheint kurz bevor zu stehen.

Das 2015 veröffentlichte PS4-Exklusivtitel „The Order: 1886“ hat die Gamer mit interessantem Setting und beeindruckender Technik überzeugt. Allerdings gab es einige andere Fehltritte im Gamedesign, sodass der erhoffte Erfolg ausblieb. Eine treue Fangemeinde wartet dennoch sehnsüchtig auf eine Fortsetzung.

Möglicherweise ist der bevorstehende Start der nächsten Konsolengeneration eine passende Gelegenheit für Ready At Dawn, um die Marke zurückzubringen. Glaubt man einem aktuellen Gerücht, dann ist genau das auch der Fall.

Insider über 1886-Fortsetzung

Ein bekannter Insider namens BlackOsiris von NeoGAF berichtet (via gamingbolt), dass er einen Ankündigungstrailer von einem neuen Spiel gesehen haben will. Den Titel verrät der Insider nicht. Jedoch gibt er recht eindeutige Hinweise. Unter anderem verrät er, dass der Hauptcharakter unverwechselbar zu erkennen sei.

Auch über den Inhalt des Enthüllungstrailers hat BlackOsiris etwas verraten. Demnach ist darin ein bewaffneter Mann mit einer auf der Schulter montierten Lampe zu sehen, der in einem schwach beleuchteten Gebäude mit einem gelbäugigen, mehrarmigen Monster konfrontiert wird. Das Monster sperrt den Mann in einen Raum und sagt „Ich habe dich gefunden.“ Anschließend wird der Titel des Spiels eingeblendet.

Für PS5 und Xbox Series X

Auf weitere Nachfragen der NeoGAF-Mitglieder bestätigte der Insider auch, dass der nicht näher benannte Titel auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen soll. Die Marke würde damit also ihre PlayStation-Exklusivität verlieren.

Auch wenn der Insider den Titel nicht genannt hat, so ist man sich auf NeoGAF aufgrund mehrerer Hinweise sehr sicher, dass es sich wohl um ein Spiel im Universum von 1886 handelt. Ob es eine direkte Fortsetzung des Erstlings wird, bleibt abzuwarten.

Klar ist, dass die Entwickler von Ready At Dawn derzeit an mindestens einem neuen AAA-Spiel arbeiten. Der Ready at Dawn Gründer, CEO und Creative Director Ru Weerasuriya ließ im Mai des vergangenen Jahres bereits verlauten, dass sich der kommende AAA-Konsolentitel des Studios noch in der Prototypen-Phase befinde.

Bevorstehende Ankündigung?

Die Entwickler wollten darin auch Erfahrungen aus der VR-Entwicklung einfließen lassen. Genauere Hinweise auf den Inhalt dieses Spiels gibt es aber noch nicht. Inzwischen dürfte die Entwicklung fortgeschritten sein, sodass eine Ankündigung wohl bevorstehen könnte.

Zum Thema: The Order 1886: Autor dementiert Gerüchte über Fortsetzung

Im vergangen Jahr stellte der Autor Jordan Lemos, der am Original gearbeitet hat, klar, dass seines Wissens, keine 1886-Fortsetzung entwickelt wird.

Der Insider BlackOsiris ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt. Er hat unter anderem bereits Monate vor der Veröffentlichung der PS4 Pro Details zu Sonys Upgrade-Konsole geleakt. Damit sollten die aktuellen Informationen nicht vorschnell als Hirngespinst abgespeist werden. Nichtsdestotrotz handelt es sich um ein noch unbestätigtes Gerücht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

