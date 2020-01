Studie: PlayStation-Spieler haben die größte Markenbindung

Übergreifend über sehr unterschiedliche Produkte hinweg sind zahlreiche Konsumenten dazu geneigt, einer bestimmten Marke die Treue zu halten. Ausschlaggebend können das Image aber auch die gebotenen Qualitäten sein.

Eine solche Markentreue ist auch im Gaming-Bereich zu beobachten. Beispielsweise gibt es Spieler, die über mehrere Generationen hinweg immer wieder zur PlayStation oder Xbox greifen. Doch welches Unternehmen profitiert in der Gaming-Branche von der größten Markentreue?

Dieser Frage ging „Best SEO Companies“ in einer Studie nach. Dabei kam heraus, dass die Markenbindung im Fall von Sonys PlayStation am höchsten ist, gefolgt von Xbox und Nintendo.

Gaming-Marken mit den treusten Fans

PlayStation – 40,7 Prozent

Xbox – 31,0 Prozent

Nintendo – 30,4 Prozent

Gaming-PC-Marke – 14,7 Prozent

HTC Vive – 3,6 Prozent

Oculus Rift – 3,3 Prozent

Mit den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X am Horizont stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese Markentreue auf den Verkauf der neuen Hardware haben könnte.

Laut der Angabe der Verfasser der Studie würde einer von drei Spielern, die ein neues Gaming-System kaufen möchten, momentan zur PlayStation greifen. Einer von vier Spielern würde sich für eine Xbox entscheiden. Acht Prozent der Kaufinteressenten gaben an, sich beide Systeme zulegen zu wollen. Sollte diese Prognose in einem Jahr zutreffen, hätte Sony in der kommenden Generation wieder die Nase vorne.

Markentreue bei Spielen

Die Markentreue gilt nicht nur für die Konsolen ansich: „So wie Fans einer bestimmten Spielekonsole treu bleiben können, halten sie auch eine starke Loyalität zu Spiel-Franchises, die für bestimmte Spielesysteme einzigartig sein könnten“, so das Ergebnis der Studie.

Infolgedessen konzentrieren sich die Spieleentwickler mittlerweile auf die konsolenübergreifende Verfügbarkeit, sodass Spieler auf einer PS4 mit Benutzern auf einer Xbox One spielen können. Als Beispiel wird in der Studie der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ genannt.

+++ PS5 & Xbox Series X: Diese Features sind den Gamern wichtig – Grafik und Ladezeit +++

Die Studie von „Best SEO Companies“ basiert auf einer Umfrage, an der mehr als 1.000 Personen teilnahmen. Demnach ist sie nur eingeschränkt repräsentativ. Hinterfragt wurde die Marken-Loyalität in Hinblick auf zahlreiche Unternehmen und Produkte, darunter Fastfood-Ketten, Smartphones oder auch Schuhe. Die vollständigen Ergebnisse könnt ihr euch hier anschauen.

