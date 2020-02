The Wonderful 101: Kickstarter-Kampagne für PS4- und Switch-Ports geplant – Gerücht

Schon vor einigen Tagen streute Platinum Games Hinweise darauf, dass „The Wonderful 101“, das einst für die Wii U auf den Markt kam, den Weg auf die Switch finden könnte. Am Wochenende keimten Gerüchte auf, die diese Annahme untermauerten. Und nicht nur das: Es scheint, dass neben der Switch- eine PS4-Fassung geplant ist. Und auch ein Xbox One-Port wird nicht ausgeschlossen.

Berichtet wird davon auf dem Youtube-Kanal Gamexplain. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass Platinum Games das Projekt über Kickstarter finanzieren möchte. Offenbar besteht eine direkte Verbindung zu Platins scheinbar zufälliger Aufregung in der vergangenen Woche.

Am 31. Januar 2020 brachte der Entwickler über Twitter ein Bild in den Umlauf, das vom folgenden Text begleitet wurde: „Szenen aus dem PG Büro! Wer ist denn dieser Fotobomber Hideki Kamiya?“ Der Hintergrund ist nicht weniger interessant. Zu sehen ist ein Monitor, auf dem sowohl das Logo von Platinum Games als auch die Uhrzeit 1:01 zu erkennen sind. Auf der rechten Seite liegt eine Nintendo Switch.

Zumindest die Switch-Fassung von „The Wonderful 101“ galt damit als recht sicher. Den besagten Tweet könnt ihr euch nachfolgend nochmals anschauen.

Nicht nur der Youtube-Kanal Gamexplain nahm sich den Gerüchten rund um „The Wonderful 101“ an. Auch Liam Robertson beteiligte sich. Auf Twitter betonte er, dass die Ankündigung der Kickstarter-Kampagne heute erfolgen soll.

„Die Kickstarter-Sache für TW101 ist wahr. Ich habe erwartet, dass Platinum es zu ihren Bedingungen ankündigt. Die Enthüllung wurde für Montag festgelegt“, so seine Worte. Demnach müssten wir im Laufe des Tages eine einschlägige Ankündigung sehen.

+++ Platinum Games: Plante Microsoft eine Übernahme der Action-Spezialisten? +++

Die Kickstarter-Kampagne für eine Portierung von „The Wonderful 101“ wäre für Platinum ein Schritt in Richtung Selbstvertrieb. Schon im Januar machte das Studio eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Tencent offiziell. Zugleich hieß es aber auch, dass sich an der Unabhängigkeit des Studios mit diesem Schritt nichts ändert.

Kickstarter thing for TW101 is true. I waited for Platinum to announce it on their terms. The reveal was set for Monday.

— Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) February 1, 2020