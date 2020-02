Xbox Series X: Phil Spencer äußert sich zum Stand der Abwärtskompatibilität

Die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X kommen mit einem besonderen Feature auf den Markt. Sie besitzen eine Abwärtskompatibilität. Während Sony bislang nicht allzu viele Details zu diesem Thema herausgab, widmete sich der Xbox-Chef Phil Spencer in einem aktuellen Interview dem Stand der Dinge.

Spencer betonte, dass er an der Erstellung einer Liste beteiligt ist, in die alle mit der Xbox Series X kompatiblen Spiele einfließen. Er erwartet, dass alle Xbox One-Titel sowie die bisher auf der Xbox One unterstützten Xbox 360-Games gespielt werden können. In diesem Zusammenhang ist Phil Spencer damit beschäftigt, zahlreiche Spiele zu starten, um herausfinden zu können, ob sie derzeit funktionieren.

Massig Spiele, die bereits funktionieren

„Ich teste es. Es befindet sich in der aktiven Entwicklung, manchmal erfolgt ein Reboot. Nicht alle Spiele sind heute vollständig kompatibel. Wir arbeiten unsere Liste der geprüften Spiele ab. Ihr könnt sehen, was ich spiele. Es gibt massig Spiele, die bereits funktionieren“, so Spencer.

Im Verlauf des Interviews spielte Spencer auch auf die Leistungsverbesserungen an, die mit der Xbox Series X geboten werden. Dank der SSD-Technologie werden beispielsweise die Ladezeiten beeinflusst: „Wenn ich meinen Destiny-Strike etwas schneller lade, als es bei dir der Fall ist, liegt das vielleicht an meiner Box“, so Spencer scherzhaft.

Doch nicht nur Käufer der Xbox Series X profitieren von einer Abwärtskompatibilität und schnelleren Ladezeiten. Auch Sony bringt eine vergleichbare Konsole auf den Markt. Da die genauen Spezifikationen bisher nicht verraten wurden, ist noch unklar, ob es wieder einen deutlichen Leistungsunterschied wie zu Beginn der aktuellen Generation geben wird.

Auch zur Preisgestaltung wurden keine Angaben gemacht. Die PS5 und Xbox Series X werden gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen, sodass wir die Details zu beiden Konsolen in den kommenden Monaten erfahren werden.

