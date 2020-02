Trials of Mana: Zunächst Probe spielen? Offenbar Demo zum Rollenspiel geplant

Allem Anschein nach erhalten interessierte Spieler vor einem möglichen Kauf des Rollenspiel-Remakes "Trials of Mana" die Möglichkeit, zunächst Probe zu spielen. So tauchte auf einer Tracker-Website der vermeintlich entscheidende Hinweis auf eine Demo auf.

Im vergangenen Jahr kündigte der japanische Publisher Square Enix mit „Trials of Mana“ ein Remake zum 1995 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker an.

Nachdem das Original seinerzeit nur in Japan veröffentlicht wurde, kommen im Zuge der Neuauflage auch hiesige Spieler auf ihre Kosten. Wer angesichts der nicht ganz unumstrittenen Neuauflage zu „Secret of Mana“ zunächst Probe spielen möchte, darf sich freuen. Aktuellen Berichten zufolge bereitet Square Enix nämlich die Veröffentlichung einer Demo zu „Trials of Mana“ vor.

Game-Tracker-Website liefert eine Demo

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte der Game-Tracker auf Gamstat, in dem alle Inhalte aufgelistet werden, die den Weg in den PlayStation Store fanden beziehungsweise finden werden. Unter den Inhalten, die aktuell gelistet werden, befindet sich unter anderem die angesprochene Probefassung zu „Trials of Mana“. Da Square Enix das Ganze bisher nicht kommentieren wollte, bleibt abzuwarten, wann die Demo im Endeffekt veröffentlicht werden soll.

Sollten die Angaben von Gamestat den Tatsachen entsprechen, ist wohl davon auszugehen, dass die Probefassung vor dem offiziellen Release von „Trials of Mana“ ins Rennen geschickt wird. Hierzulande wird die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers ab dem 24. April 2020 für die PlayStation 4, den PC sowie Nintendos Switch erhältlich sein.

Sollte sich Square Enix zu einer möglichen Demo zu „Trials of Mana“ äußern oder diese offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

