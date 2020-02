PS5 & Xbox Series X: Die Metro-Macher von 4A Games setzen zukünftig voll auf Ray-Tracing

In einem Interview sprachen die "Metro"-Macher von 4A Games über die Arbeiten mit den Konsolen der nächsten Generation. Wie es heißt, wird das Studio zukünftig voll und ganz auf die Ray-Tracing-Technologie setzen.

Anlässlich der Veröffentlichung des Survival-Shooters „Metro Exodus“ für Nintendos Switch sprachen die verantwortlichen Entwickler von 4A Games über die Arbeiten an neuen Projekten.

Dabei drehten sich die Gespräche unter anderem um die Konsolen der neuen Generation. Auch wenn sich Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Microsoft mit konkreten Details noch vornehm zurückhalten, wurden zumindest erste Details zu den kommenden Systemen bestätigt. Darunter die Unterstützung des SSD-Speichers oder des Ray-Tracings.

Ray-Tracing-Technologie im Fokus der internen Bemühungen

Technologien, von denen die Entwickler von 4A Games in den kommenden Jahren regen Gebrauch machen möchten. Vor allem die Unterstützung der Ray-Tracing-Technologie soll dabei in den Fokus der internen Bemühungen rücken. So setzte bereits die PC-Version von „Metro Exodus“ auf das Ray-Tracing. Selbiges soll für kommende PS5- und Xbox Series X-Produktionen aus dem Hause 4A Games gelten.

Zum Thema: Metro: Neues Spiel bei 4A Games in Entwicklung, bestätigt THQ Nordic

„Wir sind voll und ganz mit Ray-Tracing beschäftigt und lassen Codepfade und Technologien der alten Schule komplett fallen“, so 4A Games CTO Oles Shishkovstov. „Intern haben wir bisher viel experimentiert und spektakuläre Ergebnisse erzielt. Sie müssen abwarten, was wir in unseren zukünftigen Projekten umsetzen.“

Konkrete Details zu den aktuellen Projekten, die sich derzeit bei 4A Games in Entwicklung befinden, nannte das Studio bisher nicht. Wie THQ Nordic bereits im vergangenen Jahr andeutete, soll 4A Games allerdings an einem neuen „Metro“-Abenteuer werkeln.

Quelle: Eurogamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5