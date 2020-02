Coronavirus: Auch Microsoft nimmt nicht an der GDC 2020 teil

Das nächste große Unternehmen hat der GDC 2020 eine Absage erteilt. Microsoft wird nicht an der Messe teilnehmen und stattdessen auf eine reine Online-Show setzen.

Im Laufe des Nachmittags berichteten wir, dass Unity nicht an der Game Developers Conference 2020 teilnehmen wird. Das Unternehmen möchte die Mitarbeiter und Partner nicht in Gefahr bringen. Nach wie vor breitet sich das Coronavirus aus. Und inzwischen erfolgte die Absage von einer deutlich größeren Firma.

Microsoft weicht auf eine Online-Show aus

Microsoft wird aufgrund von Bedenken in Bezug auf des Coronavirus nicht mit Vor-Ort-Veranstaltungen an der Game Developers Conference 2020 teilnehmen, teilte das Unternehmen am heutigen Abend mit. Stattdessen beschloss Microsoft, im Zeitraum vom 16. bis 18. März eine rein digitale Veranstaltung auszustrahlen. Dabei sollen die meisten der ursprünglich geplanten Entwicklerkonferenzen abgehalten werden.

In einem Statement zur Absage heißt es: „Nach einer eingehenden Prüfung der Leitlinien durch die globalen Gesundheitsbehörden und aus Vorsicht haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns von der Teilnahme an der Game Developers Conference 2020 in San Francisco zurückzuziehen.“

Auch die Redmonder verweisen darauf, dass man der Verantwortung gerecht werden möchte: „Die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Entwicklern, Mitarbeitern und unseren Partnern auf der ganzen Welt hat für uns oberste Priorität. Insbesondere, da die Welt im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) wachsenden Risiken für die öffentliche Gesundheit ausgesetzt ist.“

+++ GDC 2020: Coronavirus als Grund – Sony sagt Teilnahme an der Messe ab +++

Nachdem ein weiteres großes Unternehmen der GDC 2020 fernbleiben wird, stellt sich die Frage, ob die Messe überhaupt noch stattfinden wird. Sony nimmt ebenfalls nicht an der GDC 2020 teil. Und auch Electronic Arts wird der Veranstaltung aus dem gleichen Grund wie Sony und Microsoft fernbleiben. Aktuellen Berichten zufolge wurden schon mehrere hundert Messen und Ausstellungen abgesagt – die meisten davon in Asien.

