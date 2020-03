PS5: Auswirkungen des Coronavirus? Enthüllung und Launch der Next-Gen-Konsole laut Gerüchten verschoben

Während Microsoft in den vergangenen Wochen regelmäßig neue Details zur Xbox Series X nannte, hüllt sich Sony Interactive Entertainment weiter in Schweigen.

Zwar bestätigte das Unternehmen in der Vergangenheit bereits Features wie eine Abwärtskompatibilität, einen überarbeiten DualShock-Controller oder die Unterstützung eines SSD-Speichers, wann mit der offiziellen Enthüllung der Konsole oder konkreter technischer Daten zu rechnen ist, steht leider weiter in den Sternen. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte diese Begebenheit auf den Ausbruch des Coronavirus zurückzuführen sein.

Dies möchte zumindest der Nutzer Luke Stephens erfahren haben und bezieht sich bei seinen Angaben auf Quellen bei Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment, die mit der Sachlage vertraut sein sollen. Wie Stephens berichtet, sollte die offizielle Enthüllung der PS5 ursprünglich vor rund einer Woche über die Bühne gehen. Aufgrund des Coronavirus sollen sich die Verantwortlichen jedoch dazu entschlossen haben, die Vorstellung der Konsole auf ein nicht näher genanntes Datum zu verschieben.

Entsprechen die Angaben von Stephens den Tatsachen, dann werden uns noch in diesem Monat konkrete Informationen zu diesem Thema ins Haus stehen. Des Weiteren berichtet Stephens, dass nicht nur die Präsentation der PS5 vom Ausbruch des Coronavirus betroffen ist. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Lieferkette wurde laut Stephens auch der Launch der PS5 nach hinten geschoben.

So lange sich Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment nicht zu den Angaben von Stephens äußern, sollten die Angaben des Nutzers vorerst mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Nach dem aktuellen Stand der Dinge wird die PS5 genau wie die Xbox Series X im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht.

Heard from one of my old Sony pals that they’ve internally delayed the reveal and launch dates of PS5 due to supply chain concerns. Was supposed to be revealed a little over a week ago. We should find out more before April.

— 🎮 Luke Stephens 🎮 (@LukeStephensTV) March 5, 2020