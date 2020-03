Worms: Neuer Titel wird in Kürze angekündigt – Erster Teaser verfügbar

In diesem Jahr feiert die rundenbasierte Strategie-Serie „Worms“, die sicherlich die eine oder andere Freundschaft auf dem Gewissen haben dürfte, ihren mittlerweile 25. Geburtstag.

Passend dazu dürfen sich die Fans von „Worms“ in diesem Jahr über einen komplett neuen Titel freuen. Dies gaben die verantwortlichen Entwickler von Team 17 via Twitter bekannt. Wann und für welche Plattformen das neue „Worms“ genau erscheinen wird, ist noch unklar. Der PC sowie die gängigen Konsolen gelten jedoch als sichere Kandidaten.

Weiter heißt es von offizieller Seite, dass das neue „Worms“ bereits in Kürze vorgestellt werden und die Art und Weise, wie wir „Worms“ kennen beziehungsweise spielen, für immer verändern soll. Was das Ganze für die klassische rundenbasierte Strategie-Kost der Serie bedeutet, werden wir möglicherweise schon in wenigen Wochen erfahren.

Abgerundet wurde die heutige Ankündigung des neuen „Worms“ von einem passenden Teaser, der allerdings noch nicht allzu viel hergibt. Trotz allem wollen wir euch diesen natürlich nicht vorenthalten. Sollten konkrete Details zum neuen „Worms“ folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

INCOMING!

Get ready for Worms like you’ve never played before!

Things are getting real in 2020 – more details coming soon… pic.twitter.com/pgzXhUmFiX

— Worms (@WormsTeam17) March 9, 2020