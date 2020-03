Dead or Alive 6: Tamaki-DLC und Designwettbewerb-Kostüm-Set-DLC veröffentlicht und in Trailern vorgestellt – Changelog zu Update 1.21

Koei Tecmo und Team Ninja liefern mit dem neuen Update den Support für den frisch veröffentlichten DLC-Charakter Tamaki und weitere DLC-Kostüme für den Prügler „Dead or Alive 6“. Das Update 1.21 ist ab sofort für Spieler auf PS4, Xbox One und PC verfügbar.

Neben dem Support für den neuen Charakter Tamaki und neue Kostüme erhöht das Update das maximale Rang-Level, passt die Spielbalance weiter an und behebt einige Fehler. Der Changelog verrät die genaueren Details. Nachfolgend die Kurzübersicht:

Dead or Alive 6: Update 1.21

Neuer Charakter „Tamaki“ hinzugefügt.

Neue Kostüme hinzugefügt: Design-Wettbewerb 2019 Kostüm-Set (6 Kostüme)

Erhöhter maximaler Rang.

Angepasste Spielbalance.

Verschiedene Fehler und Probleme korrigiert.

Die neue Kämpferin Tamaki ist Fans möglicherweise bereits aus „Dead or Alive Xtreme Venus Vacation“ bekannt. Ab sofort kann sie nun in der Kampfarena ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Im Bundle ist sie im PSN Store zum Preis von 17,99 Euro mit 5 Debütkostümen erhältlich. Das Bundle beinhaltet die neue Kämpferin Tamaki, ein Luxuskostüm, ein Partykleid, das Kostüm „Piraten der 7 Meere“, das Küstenort-Eden-Kostüm und die Sommerbrisen-Kollektion.



Außerdem ist ab heute das Kostümset aus dem Designwettbewerb 2019 erhältlich. Zum Preis von 13,99 Euro erhalten die Käufer im PSN Store ein Set mit 6 Kostümen für Bass, Mila, Marie Rose, Honoka, NiCO und Phase 4. Die beiden DLC sind im Season Pass 4 enthalten und können von Season Pass-Besitzern entsprechend ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden. Passende Videos und Bilder zu den neuen DLCs seht ihr nachfolgend.

