Call of Duty Warzone: Fehler beim Kill Count wird korrigiert

Infinity Ward möchte in Kürze einen Fehler beim Kill Count von "Call of Duty: Warzone" beheben. In der ungepatchten Version kann es vorkommen, dass ein Kill nicht dem Spieler gutgeschrieben wird, der für den Abschuss verantwortlich war.

„Call of Duty Warzone“ legte einen erfolgreichen Start hin. Der Battle Royale-Shooter kam in den ersten 24 Stunden auf sechs Millionen Spieler. Doch nicht alle sind zufrieden. Beispielsweise trübt ein Fehler den Spielspaß, der die Schützen um ihre Credits bringt.

Kills werden bald nicht mehr geklaut

So kann es vorkommen, dass ihr einen Konkurrenten ausschaltet, der von einem anderen Spieler einen weiteren Treffer erhält, während er in der Sterbephase ist. Dieser Treffer wird in der jetzigen Version dem Spieler zugeordnet, der den letzten Treffer erzielen konnte. Mit dem nächsten Update soll dieses Problem behoben werden, sodass die Abschüsse den richtigen Spielern zugeordnet werden.

Die Bestätigung stammt von Joe Cecot, der bei Infinity Ward als Co-Design-Director für die Multiplayer-Angelegenheiten zuständig ist. Zuvor wollte ein User wissen, wie die Kills in Zukunft gewertet werden.

„Ab dem nächsten Titel-Update (ein größeres Update) erhält die Person, die den Down-Effekt erzielt hat, die Kill-Credits. Die Änderung hat gerade so die Veröffentlichung verpasst“, so Cecot. Das wird zweifellos jedem Spieler gefallen, der frustriert war, dass seine Kills in letzter Sekunde „gestohlen“ wurden.

Offen ließ der Co-Design-Director allerdings die Frage, wann das besagte Update veröffentlicht werden soll. Auch wurden bislang keine Angaben zum Changelog gemacht, sodass unklar ist, was sich im Detail ändern wird. Angedeutet wurde vor einigen Tagen hingegen, dass die Zahl der möglichen Teilnehmer in absehbarer Zeit von 150 auf 200 erhöhen wird

