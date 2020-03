Call of Duty Warzone: Update naht – Diese Fehler werden behoben

Während der Erfolg von "Call of Duty Warzone" voranschreitet und immer mehr Spieler auf den Battle Royale-Titel zugreifen, kümmern sich die Entwickler von Infinity Ward im Hintergrund um ein paar Fehler. Inzwischen steht fest, welche Problembehebungen ihr in Kürze erwarten könnt.

„Call of Duty Warzone“ kann seit der vergangenen Woche gespielt werden. Der Download ist kostenlos, abgesehen von den 25 Cent, die PS4-Spieler ohne PlayStation Plus im PSN Store investieren müssen. Und in Kürze kann ein weiterer Download gestartet werden. Denn die Veröffentlichung eines Updates steht bevor. Informationen zu den geplanten Änderungen lassen sich dem Trello-Board der Entwickler entnehmen.

Diese Probleme werden behoben

Ein Changelog für das kommenden Update von „Call of Duty Warzone“ wurde dort zwar nicht veröffentlicht. Allerdings sind einige Fehler aufgelistet, die demnächst im Battle-Royale-Modus von „Modern Warfare“ aus der Welt geschafft werden sollen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass die Spieler in zufälligen Situationen einen Black Screen zu Gesicht bekommen. Dieses Problem scheint in erster Linie die PC-Version zu betreffen.

Auch soll mit einem der kommenden „Warzone“-Updates ein Problem angegangen werden, das bisher dazu führen kann, dass Spieler, die das Match verlassen, keine eingesammelte Beute fallen lassen. Auch ein Bugfix für die Animationen in „Call of Duty Warzone“ ist in der Pipeline. Bisher kann es vorkommen, dass ihr in einer der Animationen stecken bleibt, wenn ein Kamerad wiederbelebt werden soll und dieser Prozess abgebrochen wird.

Ebenfalls ein Teil der Update-Pläne: Spieler, die in einem Dreier-Team als Letztes ins Gras beißen, sollten nach der Aktualisierung nicht länger die Nachricht erhalten, dass ihr Team sie wiederbeleben kann.

Die Fehler in der Übersicht

Spieler sehen im Vollbildmodus selten einen Black Screen, wenn sie sich durch die Karte bewegen.

Spieler, die sich aus einem Spiel ausloggen, lassen keine Gegenstände fallen, die sie getragen haben.

Spieler können in einem Animationszustand stecken bleiben, wenn eine Wiederbelebung abgebrochen wird.

Spieler, die zuletzt sterben und versuchen, das Spiel zu verlassen, sehen die Meldung „Ihr Trupp kann sie immer noch wiederbeleben“, obwohl keine Kameraden am Leben sind.

Bisher ist nicht bekannt, wann die Aktualisierungen für „Call of Duty Warzone“ auf die Server gespielt werden. Intern behoben wurden die genannten Fehler aber offenbar. Möglich wäre eine Bereitstellung des Updates am 17. März 2020.

„Call of Duty Warzone“ ist seit der vergangenen Woche als Standalone-Version und als Update für „Modern Warfare“ erhältlich. Gespielt werden können die Battle-Royale-Gefechte auf PC, PS4 und Xbox One.

