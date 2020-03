Evo 2020: Event in Gefahr? Statement der Veranstalter zum Coronavirus

In den vergangenen Wochen wurden unzählige Veranstaltungen abgesagt. Die Macher des Turnier-Events Evo 2020 möchten diesen Schritt noch nicht gehen. In einer Stellungnahme heißt es, dass die Situation weiter beobachtet wird.

Bisherigen Planungen zufolge soll die Evo 2020 vom 31. Juli bis zum 2. August 2020 stattfinden. Zum Spieleumfang zählen „Super Smash Bros. Ultimate“, „Street Fighter 5“, „Granblue Fantasy Versus“, „Samurai Shodown“, „Tekken 7“ und „SoulCalibur 6“.

Veranstaltungsort ist geschlossen

In einem Twitter-Post schreiben die Organisatoren, dass sie die Verbreitung des Coronavirus weiter beobachten und die Aktualisierungen der lokalen Behörden sowie der Weltgesundheitsorganisation und des Zentrums für Seuchenkontrolle verfolgen. Darauf aufbauend soll in den kommenden Wochen eine Entscheidung getroffen werden.

Momentan ist das Mandalay Bay Resort, in dem die Evo 2020 veranstaltet werden soll, geschlossen. Doch die Organisatoren der Evo 2020 gehen davon aus, dass es bis zum 31. Juli 2020 wieder geöffnet werden kann, was auf Basis der momentanen Lage sehr optimistisch klingt.

Im Twitter-Post heißt es im Wortlaut: „Derzeit treibt die Evo die Pläne voran, die Veranstaltung vom 31. Juli bis 2. August 2020 in Mandalay Bay abzuhalten (vorbehaltlich der Wiedereröffnung). Aber wir überwachen in Bezug auf COVID-19 aktiv die Aktualisierungen von WHO, CDC, lokalen Regierungen und öffentlichen Gesundheitsbehörden und werden die Situation weiterhin beurteilen.“

„Die Gesundheit unserer Teilnehmer und Mitarbeiter wird der entscheidende Faktor bei der Entscheidungsfindung sein. Sollte die Evo verschoben oder storniert werden, werden alle Ticketkäufe zurückerstattet“, heißt es ergänzend.

Andere Veranstaltungen wie die E3 2020 wurden bereits abgesagt. In Köln ist man hingegen noch zuversichtlich, dass die Gamescom 2020 wie geplant stattfinden kann. Doch Experten gehen davon aus, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens über Monate hinweg aufrecht gehalten werden müssen.

