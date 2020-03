Call of Duty Warzone: Frisches Video mit einem Blick hinter die Kulissen

Mit einem frischen Video gewähren die Entwickler einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von "Call of Duty: Warzone". Im Video gehen die Entwickler auf einige Details zu den verschiedenen Spielfeatures genauer ein.

Der Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ begeistert derzeit die Shooter-Fans weltweit, auch wenn die Konsolenspieler durch Crossplay noch mehr mit Cheatern in Kontakt kommen. In einem neuen Behind-the-Scenes-Video geben die Entwickler einen frischen Blick hinter die Kulissen und verraten, worauf es bei der Entwicklung des Battle-Royale-Modus insbesondere ankam.

Falls ihr übrigens als PS4-Spieler nichts mehr mit den Aimbot-Nutzern sowie anderen Hackern und Cheatern nichts mehr zu tun haben wollt, dann solltet ihr das Crossplay deaktivieren, um nur noch mit Konsolenspielern zusammenzuspielen.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: Deaktivierung der Crossplay-Funktion schützt auf der PS4 vor Cheatern

Im neuen Video gehen die Entwickler genauer auf die besonderen Features von „Call of Duty: Warzone“ ein. Weitere Details haben wir bereits in einem vorherigen Artikel für euch aufbereitet.

„Call of Duty: Warzone“ steht kostenlos für Spieler auf PS4, Xbox One und PC zum Download bereit. Mehr als 30 Millionen Spieler haben den Titel bereits ausprobier. Wenn ihr auch einen Blick auf den Titel werfen wollt, könnt ihr hintern den folgenden Links die passende Version finden.

Call of Duty Warzone herunterladen:

Wenn ihr „Call of Duty Warzone“ installiert habt, könnt ihr verschiedene Spielmodi wie „Battle Royale“ und „Plunder“ in Angriff nehmen. Im klassischen „Battle Royale“ tretet ihr auf dem immer enger werdenden Schlachtfeld auf bis zu 149 anderen Spielern an, um als letzter übrig zu bleiben und den Sieg zu bekommen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone