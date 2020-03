Final Fantasy VII Remake: Kitase klärt auf – Darum konzentriert sich die erste Episode auf Midgar

Bekanntermaßen wird sich die erste Episode des "Final Fantasy VII Remakes" auf die Geschehnisse in der fiktiven Metropole Midgar beschränken. Eine Design-Entscheidung, über die die Entwickler von Square Enix in einem aktuellen Interview ausführlich sprachen.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ in wenigen Wochen zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wird sich das Geschehen der ersten Episode auf die Metropole Midgar konzentrieren. Doch warum wurde diese Entscheidung getroffen? In einem aktuellen Interview sprach der verantwortliche Produzent Yoshinori Kitase ausführlich über dieses Thema und wies darauf hin, dass es den Entwicklern des „Final Fantasy VII Remakes“ in erster Linie darauf ging, Midgar in einer grafisch möglichst beeindruckenden Art und Weise zu realisieren und die zugrunde liegende Geschichte zu erweitern.

Zwei verschiedene Ausrichtungen waren möglich

„Zu Beginn des Projekts hatten wir zwei Richtungen, in die wir gehen konnten. Das erste war, das Projekt mit der höchstmöglichen Grafik, visuellen Qualität und Detailgenauigkeit zu erstellen und nichts zu entfernen, was die Fans sehen wollten. Stattdessen würde es das ursprüngliche Spiel erweitern, um es noch eindringlicher zu machen“, so Kitase.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Lieferengpässe bei der Retail-Version erwartet

„Die andere Möglichkeit bestand darin, den gesamten Umfang des ursprünglichen Spiels in einer einzigen Version zusammenzufassen. Damit dies jedoch als modernes Spiel funktioniert, können wir nicht die höchste visuelle Qualität erzielen, und wir müssen auch Bereiche und Szenen aus dem Original reduzieren.“

Entwickler entschieden sich für eine erweiterte Geschichte

Kitase führte aus: „Um eine einzelne Veröffentlichung realisierbar zu machen, wäre das resultierende Spiel eine Zusammenfassung der ursprünglichen Geschichte gewesen, und wir dachten nicht, dass die Fans damit zufrieden wären. Letztendlich haben wir beschlossen, dass die beste Option für das Projekt darin besteht, das höchstmögliche Niveau mit einer erweiterten Geschichte zu erreichen.“

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Den Spielern sollen die Folgen ihres Handels vor Augen geführt werden

„Wenn wir mehr als ein Spiel im Projekt hatten, konnten wir uns darauf konzentrieren, alles, was die Leute liebten, vom Original fernzuhalten, aber detaillierter und tiefer in die Geschichte einzusteigen als zuvor. Midgar ist eine Ikone von Final Fantasy VII, daher mussten wir das Spiel hier starten.“

Die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ wird am 10. April 2020 erscheinen und über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PS4 erhältlich sein.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake