PS4 Deal: Das Angebot der Woche lässt euch 60 Prozent sparen

Sony hat im PlayStation Store das neuste Angebot der Woche freigeschaltet. Der Deal of the Week lässt euch beim Kauf des neusten Werks aus dem Hause Remedy Entertainment ganze 60 Prozent sparen.

Heute ist Mittwoch, was bedeutet: Im PlayStation Store wurde ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Es richtet sich an alle Spieler, die etwas günstiger in den Besitz des neusten Projektes aus dem Hause Remedy Entertainment kommen möchten.

60 Prozent Rabatt

Im Zuge des neusten PS4-Deals wurde „Control“ im Preis gesenkt. Nur 23,99 Euro müsst ihr einige Tage lang bezahlen, was laut PlayStation Store einem Rabatt in Höhe von 60 Prozent gleichkommt. Als Grundlage dienen die sonst üblichen 59,99 Euro.

Zum Angebot: Control im PlayStation Store

Wird der im Handel gängige Preis zugrundegelegt, fällt der Rabatt nicht ganz so hoch aus. Bei Amazon werden für die Disk-Version momentan 39,99 Euro fällig. Günstiger kommt ihr am Ende aber auch dort nicht davon, sodass der neuste Deal im PlayStation Store durchaus als Schnäppchen bezeichnet werden kann.

Remedys „Control“ konfrontiert euch mit der Geschichte von Jesse Faden. Die Handlung erzählt von ihrer Suche nach Antworten, nachdem sie die Führung des Federal Bureau of Control übernahm. Im Spielverlauf erwarten euch verschiedene Nebenquests und Geheimnisse. Die Protagonistin arbeitet mit anderen Agenten zusammen, entschlüsselt kryptische Codes und entdeckt seltsame Experimente. Die internationalen Tests fielen positiv aus.

In Anspruch nehmen könnt ihr das „Control“-Angebot bis zum 2. April 2020.

Weitere Deals im PlayStation Store

Angebot der vergangenen Woche: Sollte „Control“ nicht auf euer Interesse stoßen, dann könnte das Angebot der vergangenen Woche eher etwas für euch sein. Das Action-Adventure „Assassins Creed Odyssey“ befindet sich noch einige Stunden lang im Sale. Ihr spart im PlayStation Store rechnerisch 64 Prozent. Etwas mehr kostet die Gold-Edition, die ebenfalls im Preis gesenkt wurde.

+++ PlayStation Plus: Neue Spiele für April mit Video geleakt +++

Großer März-Sale: Eine deutlich größere Auswahl an Spielen und Angeboten umfasst der kürzlich gestartete März-Sale, der sich aus Hunderten Deals zusammensetzt. Günstiger erwerben könnt ihr im Rahmen des Sales unter anderem Spiele wie „Bloodborne“ und „The Last Guardian“. In einer vorangegangen Meldung zum riesigen März-Sale haben wir zahlreiche Preisbeispiele für euch.

