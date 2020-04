Mafia 2: Definitive Edition in Arbeit? Dieser Hinweis spricht dafür

"Mafia 2" ist schon zehn Jahre alt. Doch offenbar kehrt der Titel zurück.

Wann die Fans mit einem „Mafia 4“ rechnen können, steht weiter in den Sternen. Die Gerüchte der vergangenen Jahre wurden bislang nicht bestätigt. Es scheint aber, dass ihr euch bald jenseits vom neuen Spiel mit einer „Mafia“-Neuerscheinung beschäftigen könnt.

Das „Game Rating and Administration Committee“ in Südkorea sorgte für einen recht handfesten Leak. Eingestuft wurde dort eine „Mafia 2: Definitive Edition“, was die Wahrscheinlichkeit untermauert, dass wir in absehbarer Zeit eine überarbeitete Neuauflage des mittlerweile zehn Jahre alten Spiels erleben können.

Ordentliche Wertungen

Nachdem das erste „Mafia“ 2002 zunächst für den PC auf den Markt kam und im Februar 2004 für PS2 und Xbox folgte, führte 2K Games im August 2010 das Sequel „Mafia 2“ zum Launch. Die Veröffentlichung erfolgte für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Mit einem Metascore von 75 (PS4-Version) konnte der Titel respektable Wertungen einfahren. 2016 folgte der dritte und bislang letzte Teil für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Auch wenn aufgrund der fehlenden Ankündigung die Details zur „Mafia 2: Definitive Edition“ ausstehen, kann erahnt werden, welche Änderungen die Spieler erwartet. Bessere Texturen und eine höhere Auflösung dürften mindestens zur Ausstattung zählen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum 2K Games „Mafia 2“ für die aktuellen Konsolen auflegen lässt. Vermutet werden kann zumindest, dass das Unternehmen die Marke zurück in die Köpfe der Spieler bringen und den Weg für ein mögliches „Mafia 4“ ebnen möchte. Take-Two sprach Ende des vergangen Jahres vom stärksten Lineup der Unternehmensgeschichte, was für eine Rückkehr bekannter Marken sprechen dürfte.

Zum Thema

Für Switch-Spieler interessant: Beim „Game Rating and Administration Committee“ wurde eine weitere Alterseinstufungen entdeckt. So scheint „Gals‘ Fighters“ für die Nintendo Switch auf den Markt zu kommen. Das Fighting-Game erschien ursprünglich im Jahr 2000 für das Neo Geo Pocket Color. Aufgrund der Einstufung scheint eine Ankündigung bevorzustehen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mafia 2