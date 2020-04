PS Plus: April-Spiele ab morgen – März-Angebot noch verfügbar

Die PS Plus-Spiele für April 2020 werden morgen freigeschaltet. Das bedeutet: Ihr habt nur noch wenige Stunden lang Zeit, um die März-Spiele in Anspruch nehmen zu können.

"Shadow of the Colossus" kann noch wenige Stunden ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen werden.

Morgen ist der erste Dienstag des neuen Monats, was für PlayStation Plus-Mitglieder bedeutet: Sie können weitere Spiele in Anspruch nehmen, die sie ohne Zusatzkosten auf ihre PS4 laden dürfen.

Bis zum Austausch der PlayStation Plus-Games vergeht noch etwa ein Tag, sodass ihr – sofern noch nicht geschehen – die PS Plus-Spiele laden könnt, die im vergangenen März im PlayStation Store freigeschaltet wurden. Dabei handelt es sich um „Shadow of the Colossus“ und „Sonic Forces“.

PS Plus im März 2020

Shadow of the Colossus

Release am 7. Februar 2018

Metascore: 91

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

„Shadow of the Colossus“ ist ein Remake des namensgebenden PlayStation 2-Adventures, das schon 2006 auf den Markt kam. Für die Neuentwicklung zeichnet sich Bluepoint Games verantwortlich.

Sonic Forces

Release am 7. November 2017

Metascore: 57

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Der recht enttäuschende Launch von „Sonic Forces“ erfolgte 2017. Es gibt durchaus schlechtere Spiele. Allerdings haben wir in der Vergangenheit schon bessere Abenteuer mit Segas Igel gesehen. Als Quittung gab es einen Metascore von 57.

Aus dem PlayStation Plus-Angebot verschwinden die Spiele im Laufe des morgigen Tages. Falls ihr euch die Chance nicht entgehen lassen möchtet, dann sichert euch die März-Games am besten noch heute.

PlayStation Plus im April 2020

Die PlayStation Plus-Spiele für April wurden in der vergangenen Woche enthüllt. Mit „Uncharted 4“ erwartet euch das letzte Abenteuer des Serien-Protagonisten Nathan Drake. Und auch „Dirt Rally 2.0“ kann sich sehen lassen.

Uncharted 4

Veröffentlicht am 10. Mai 2016

Metascore: 93

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Dirt Rally 2.0

Veröffentlicht am 26. Februar 2019

Metascore: 84

Regulärer Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Freigeschaltet werden die PlayStation Plus-Spiele für April 2020 am morgigen Dienstag gegen Mittag. Danach habt ihr rund vier Wochen lang Zeit, euch die Games zu sichern. Es reicht, sie für 0 Euro zu „kaufen“.

PS Plus-Rewards für April

Auch die PS Plus-Rewards des laufenden Monats wurden vor einigen Tagen enthüllt. Einmal mehr erwarten euch verschiedene Rabatte. Angebote findet ihr bei Happy Socks, EMP, My Fitness Video und Sky. Unsere Meldung mit weiteren Details zu den Rewards öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

