PSN Releases: PS4-Neuerscheinungen der Woche mit Final Fantasy VII und mehr

Das Remake von "Final Fantasy VII" erscheint in dieser Woche.

Sony hat eine Übersicht über die Neuerscheinungen der laufenden Woche veröffentlicht. Sie verrät, welche Games bis einschließlich Freitag im PlayStation Store zur Verfügung gestellt werden. Einige der Neuerscheinungen erreichen auch den klassischen Handel und können beispielsweise über Versandhändler geordert werden.

Viele große Blockbuster sind in dieser Woche nicht dabei. Am heutigen 7. April 2020 werden beispielsweise „Below“ und das „Disaster Report 4: Summer Memories Digital Launch Bundle“ freigeschaltet. Ebenfalls erscheint heute die „Overcooked! 2 – Gourmet Edition“. In den kommenden Tagen folgen Games wie „Null Drifter“, „AFL Evolution 2“ und „Down the Rabbit Hole“.

Die größte Veröffentlichung der Woche ist das Remake von „Final Fantasy VII“, das am kommenden Freitag veröffentlicht wird. Der Titel erscheint unter anderem als Digital Deluxe Edition. Diese Fassung des Rollenspiels schlägt mit rund 90 Euro zu Buche und beinhaltet neben dem Spiel ein digitales Artbook, einen digitalen Mini-Soundtrack sowie die Beschwörer-Materia „Kaktor“ und „Karfunkel“. Nachfolgend haben wir die komplette Übersicht für euch.

Neuerscheinungen der Woche für PS4

A Room Where Art Conceals – 7. April

Below – 7. April

Construction Simulator 3 – Console Edition – 7. April

Disaster Report 4: Summer Memories Digital Launch Bundle – 7. April

Galaxy of Pen & Paper +1 Edition – 7. April

Overcooked! 2 – Gourmet Edition – 7. April

Pen and Paper Games Bundle – 7. April

Arcade Archives The Tin Star – 8. April

Convoy: A Tactical Roguelike – 8. April

Null Drifter – 8. April

Rush Rover – 8. April

Van Helsing Double Pack – 8. April

AFL Evolution 2 – 9. April

Braveland Trilogy – 9. April

Dissection – 9. April

Down the Rabbit Hole – 9. April

Drunkn Bar Fight – 9. April

Final Fantasy VII Remake – 10. April

Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe Edition – 10. April

PlayStation Plus im April

Ebenfalls in dieser Woche werden die PlayStation Plus-Spiele für April 2020 freigeschaltet. Die Bereitstellung erfolgt in wenigen Stunden – in der Regel gegen Mittag.

+++ PS Plus Rewards: Angebote und Deals für April enthüllt +++

Angekündigt wurden die PS Plus-Games für April schon in vergangenen Woche. Euch erwarten „Uncharted 4“ und „Dirt Rally 2.0“. Gespielt werden können sie von Mitgliedern ab heute ohne Zusatzkosten. Die Zugriffsberechtigung ist an das PS Plus-Abo gekoppelt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus