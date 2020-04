Ghost of Tsushima: Story und Setting – Details zum Samurai-Titel

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung von "Ghost of Tsushima" sind weitere Details zur Handlung des Titels eingetroffen. Sie erzählt vom Kampf des Protagonisten gegen die Mongolen.

Die Geschichte von "Ghost of Tsushima" klingt nach einem epischen Drama.

Sollte es zu keinen kurzfristigen Verzögerungen kommen, erobert „Ghost of Tsushima“ im Juni exklusiv für die PlayStation 4 den hiesigen Handel. Wenige Wochen vor dem Launch hatten die Redakteure des OPM (via PSU) die Gelegenheit, sich etwas intensiver mit dem Spiel aus dem Hause Sucker Punch zu beschäftigen. Heraus kam ein Vorschaubericht, der einige weitere Details offenbart. Nachfolgend haben wir eine Zusammenfassung für euch. Spoiler sind nicht ausgeschlossen.

Im Kampf gegen die Mongolen

Zeitlich angesiedelt ist „Ghost of Tsushima“ in den Jahren 1274 bis 1281 während der mongolischen Invasion. Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle über Jin Sakai. Beschrieben wird der Protagonist als ein ehrenwerter Samurai, der von seinem Onkel Shimura trainiert wurde. Die zuletzt genannte Figur ist zugleich der Lord von Tsushima.

Das Archipel vor der Küste Japans befindet sich bald im Kampf gegen die überwältigende mongolische Horde. Nachdem die Streitkräfte von Tsushima in relativ kurzer Zeit besiegt wurden und sowohl Jin als auch Shimura dem Gemetzel entkommen konnten, erkennt Jin recht schnell, dass allein rohe Gewalt gegen diese neuen und bösartigen Invasoren nichts ausrichten kann.

Stattdessen wendet sich Jin in „Ghost of Tsushima“ dem Pfad des Ninjas zu und beherrscht recht schnell den Weg des Geistes, der es ihm ermöglicht, die Feinde, die ihm weit überlegen sind, eher unauffällig aus dem Weg zu räumen. Schon bald wird Jin als Robin Hood-Typ verehrt, der gegen die mongolische Macht und für die Unterdrückten in Tsushima kämpft. Gleichzeit wird er für die Invasoren zu einem Hauptgegner, der beseitigt werden muss.

Der Protagonist soll vernichtet werden

Jins Rolle im Kampf gegen die Mongolen erregt die Aufmerksamkeit von Khotun Khan. Er ist ein fiktives Ebenbild des realen Kublai Khan, der die mongolische Invasion in ganz Asien angeführt hat. Der Antagonist verpflichtet sich, Jin und alles, was er repräsentiert, um jeden Preis zu vernichten.

Erleben könnt ihr diese Geschichte im kommenden Sommer: „Ghost of Tsushima“ wird den aktuellen Planungen zufolge am 29. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Wollt ihr im Vorfeld mehr über den Titel erfahren, dann werft einen Blick auf unsere „Ghost of Tsushima“-Übersicht.

