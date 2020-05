The Last of Us Part 2: Joel-Sprecher Troy Baker äußert sich zum großen Story-Leak

Seit ein paar Tagen geistert ein großer Story-Leak zu "The Last of Us: Part 2" durch das Netz. In der Zwischenzeit bezog auch Troy Baker, der Synchronsprecher hinter dem Charakter Joel, Stellung zur aktuellen Entwicklung.

"The Last of Us: Part 2" wird exklusiv für die PS4 veröffentlicht.

Zum Leidwesen der Spieler und der Entwickler tauchte vor ein paar Tagen ein umfangreicher Story-Leak zum ambitionierten Action-Adventure „The Last of Us: Part 2“ auf.

Da in dem Leak ausführlich auf die Geschichte des Rache-Epos eingegangen wird, legten die Entwickler den Spielern den Rat ans Herz, sich in den Wochen bis zum Release von „The Last of Us: Part 2“ mit der nötigen Vorsicht durch das Netz zu bewegen. Gleichzeitig wurden Nutzer, die sich den Leak zu Gemüte führten, darum gebeten, andere Spieler nicht zu spoilern. In der Zwischenzeit meldete sich mit Troy Baker auch der Synchronsprecher hinter dem Charakter Joel zu Wort und bezog Stellung zum besagten Story-Leak.

Spieler sollen sich den Spaß nicht verderben lassen

Im Rahmen einer Frage-und-Antwort-Runde auf der Online-Plattform Instagram äußerte sich Baker wie folgt: „Oh Mann, es spielt keine Rolle. Sehen Sie, wenn Sie denken, dass das Spiel [TLOU2] durch ein paar Screenshots ruiniert werden kann … wirklich? Ein Studio mit mehr als dreißigjähriger Entwicklungszeit und so vielen Auszeichnungen, dass sie nicht einmal alle in einen Trophäenschrank stecken können.“

Und weiter: „Dies ist das größte und ehrgeizigste Spiel, das sie jemals gemacht haben. Sie glauben wirklich, dass diese Erfahrung durch ein paar Screenshots zerstört werden kann? Denken Sie, dass sechs Jahre Entwicklung dadurch rückgängig gemacht werden können? Es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Man muss es erleben. Das ist alles was ich sagen werde.“

„The Last of Us: Part 2“ wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Quelle: Dexerto

