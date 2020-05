PS5 Absatz: Analyst hält trotz COVID-19 an seiner Prognose fest

Sieht so die PS5 aus? Voraussichtlich nicht. Es handelt sich um einen inoffiziellen Entwurf.

Während noch unklar ist, wann genau die PlayStation 5 auf den Markt kommen wird und welchen Preis Sony dafür haben möchte, machen sich Analysten Gedanken über die mögliche Absatzmenge.

So prognostizierte der japanische Analyst Hideki Yasuda von der Firma Ace Research Institute in Osaka im vergangenen Februar, dass Sony bis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres, das am 31. März 2021 enden wird, sechs Millionen PS5 absetzen kann. Allerdings war die COVID-19-Pandemie im vergangenen Februar noch kein alles überragendes Thema.

Analyst hält an der Prognose fest

Doch welchen Einfluss hat das Coronavirus auf die Produktionsmenge und Prognosen? Zumindest Yasuda hält an seiner anfänglichen Vorhersage fest und betont, dass er trotz der Pandemie und dem, was manche als „schwaches“ Marketing seitens Sony ansehen, noch immer der Meinung ist, dass die PS5 bis Ende März auf sechs Millionen Verkäufe kommen kann.

Auch glaubt er weiter an der Prognose, dass es im nächsten Geschäftsjahr zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. März 2022 zu 15 Millionen PS5-Auslieferungen kommen wird.

Laut der Einschätzung des Analysten wird die Nachfrage nach Spielen und Unterhaltung nicht durch aktuelle Ereignisse beeinflusst. Auch verwies er auf Sonys jüngsten Finanzbericht, der verdeutlicht, wie stark die Marke PlayStation derzeit ist. Im neusten Geschäftsbericht gab Sony bekannt, dass die PS4 mittlerweile mehr als 110 Millionen Mal ausgeliefert wurde.

Wann wird die PS5 enthüllt?

Nach wie vor warten viele Spieler gespannt auf die Enthüllung der PS5. Einige technische Details wurden bereits genannt. Und auch der DualSense-Controller ließ sich blicken. Und sofern wir den jüngsten Gerüchten glauben können, wird es am 4. Juni 2020 zu einem Enthüllungsevent kommen, bei dem zumindest Spiele zu sehen sein werden. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Eine Verschiebung der PS5 müsst ihr offenbar nicht befürchten. Erst kürzlich betonte Sony, dass die Next-Gen-Pläne auf Kurs sind. „Die Entwicklung schreitet mit der für die im Weihnachtsgeschäft 2020 geplanten Markteinführung der Konsole voran“, so das Unternehmen.

