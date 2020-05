Ubisoft: Beeindruckende Zahlen – Elf Titel mehr als zehn Millionen Mal verkauft

Ubisoft blickt auf eine erfolgreiche Konsolen-Generation zurück.

Auch Ubisoft legte in diesen Tagen den Geschäftsbericht zum am 31. März 2020 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr vor. Im Zuge des Ganzen wurden unter anderem auf die Verkaufszahlen der hauseigenen Titel eingegangen.

Wie es seitens des französischen Unternehmens heißt, blickt Ubisoft auf einen ungemein erfolgreichen Konsolen-Zyklus zurück. Dem Konzern zufolge verkauften sich elf Titel für die aktuellen Systeme mehr als zehn Millionen Mal – darunter drei Ableger der „Assassin’s Creed“-Reihe. Im Detail haben wir es hier mit „Assassin’s Creed Odyssey“, „Assassin’s Creed Origins“ und „Assassin’s Creed Unity“ zu tun.

Rainbow Six Siege weiter auf Erfolgskurs

Weiterhin auf Erfolgskurs befindet sich der Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“, der es mittlerweile auf mehr als 60 Millionen registrierte Nutzer bringt und in den Monaten Januar, Februar und März 2020 Rekorde im Bereich der Spieleraktivität verbuchte. Ebenfalls mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurden „The Division“ beziehungsweise „The Division 2“. Laut Ubisoft stiegen die Nutzerzahlen von „The Division 2“ im letzten Quartal wieder an.

Zum Thema: Ubisoft Forward: Pressekonferenz im E3-Stil mit großen Enthüllungen angekündigt

Eine Entwicklung, die das Unternehmen vor allem auf den Release der Erweiterung „The Warlords of New York“ zurückführt. Zu den weiteren Ubisoft-Titeln, die sich in der aktuellen Konsolen-Generation mehr als zehn Millionen Mal verkauften, gehören „Far Cry 4“, „Far Cry 5“, „Watch Dogs“, „Watch Dogs 2“ sowie „Ghost Recon Wildlands“.

Derzeit befinden sich bei Ubisoft mehrere große Triple-A-Titel in Entwicklung, die im Geschäftsjahr 2020/2021 (1. April 2020 – 31. März 2021) erscheinen sollen. Darunter „Assassin’s Creed Valhalla“, „Watch Dogs Legion“, „Rainbow Six Quarantine“ und „Gods and Monsters“.

Quelle: Gamingbolt

