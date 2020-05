Cyberpunk 2077: Teaser-Video stellt Gang-Fahrzeug Reaver vor

Autos spielen in "Cyberpunk 2077" eine große Rolle.

CD Projekt Red bereitet sich und die Spieler auf die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ vor. Erscheinen soll das neue Mammutprojekt im September dieses Jahres für die beiden Konsolen PS4 und Xbox One sowie für den PC – vorausgesetzt, es kommt zu keiner weiteren Verschiebung.

Zumindest die Marketingmachinerie läuft seit Wochen. Ein Teil dieser Initiative sind regelmäßige Veröffentlichungen auf Twitter. Mal erhaltet ihr einen kleinen Einblick in die Spielwelt. Und auch die verschiedenen Fraktionen von „Cyberpunk 2077“ standen bereits auf der Tagesordnung.

Der neuste Tweet rund um „Cyberpunk 2077“ richtet sich an PS-Liebhaber. Denn Pferdestärken hat das vorgestellte Objekt zur Genüge. Vorgestellt wird ein angepasstes Gang-Fahrzeug, das basierend auf dem Quadra Type-66 nahezu 1000 Pferdestärken mit sich bringt. Mit dem Gefährt seid ihr laut Hersteller „zeitlos, glänzend und verchromt“ unterwegs.

Vorgestellt wird das Fahrzeug in einem kurzen Teaser-Clip, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt. Auch erhascht ihr einen kleinen Blick auf die nicht weniger beeindruckende Location.

„Reaver” – custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 15, 2020