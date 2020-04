Cyberpunk 2077: Gameplay-Video liefert frische Eindrücke aus dem Rollenspiel

"Cyberpunk 2077" erscheint im September 2020.

Zu den letzten großen Titeln der langsam ausklingenden Konsolen-Generation dürfte zweifelsohne das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ gehören.

Der Titel entsteht derzeit bei den „The Witcher“-Machern von CD Projekt und zeigt sich heute in einem neuen Video. Das besagte Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert frische Eindrücke aus dem ambitionierten Rollenspiel. Die präsentierten Spielszenen stammen aus einer Q&A-Session. Zu sehen sind Teile der Spielwelt und ausgewählte nicht spielbare Charaktere (kurz: NPCs).

Teil der Synchronisierung könnten nachgereicht werden

Nach einer kurzfristigen Verschiebung ist „Cyberpunk 2077“ nun für einen PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Release am 17. September 2020 vorgesehen. Ein Termin, an dem die Verantwortlichen von CD Projekt trotz der aktuellen Coronakrise festhalten. Allerdings räumte das Studio ein, dass der Umzug in das Home-Office natürlich auch bei den Arbeiten an „Cyberpunk 2077“ für Verzögerungen sorgt.

Betroffen ist demnach vor allem die Synchronisierung. Wie es vor wenigen Tagen hieß, könnte ein Teil der Vertonung im schlimmsten Fall etwas später fertiggestellt und in Form eines Day-One-Updates nachgereicht werden. Spruchreif sei dahingehend allerdings noch nichts, so das polnische Studio weiter.

„Cyberpunk 2077“ versteht sich als ein Rollenspiel in einer offenen Welt und verfrachtet die Spieler in die virtuelle Metropole Night City. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil eures Charakters können in der Welt von „Cyberpunk 2077“ nach Belieben angepasst und weiterentwickelt werden.

