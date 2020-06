PS5 & Xbox Series X: Hardware-Unterschiede für die Spieler nicht spürbar?

Werden die Spieler die Hardware-Unterschiede zwischen der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X in der Praxis kaum zur Kenntnis nehmen? Diesen Standpunkt vertritt zumindest Wojciech Pazdur, der Creative-Director des polnischen Entwicklerstudios The Farm 51.

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

Viel wurde in den vergangenen Wochen über die Hardware der beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 diskutiert.

In einem aktuellen Interview nahm sich mit Wojciech Pazdur der Creative-Director des polnischen Entwicklerstudios The Farm 51 dieses Themas an. Eigenen Angaben zufolge vertritt Pazdur den Standpunkt, dass die Spieler die Hardware-Unterschiede der Next-Generation-Konsolen in der Praxis kaum zur Kenntnis nehmen werden. Im Endeffekt komme es vor allem auf die Spielerfahrung an sich an.

Es kommt auf das Talent der Entwickler an

„Ich denke nicht, dass die Spieler den Unterschied nur aufgrund der Hardwarespezifikationen zu sehr spüren werden. Genauso wenig wie sie es in dieser Generation getan haben. Alles wird sich um die Fähigkeiten in der Nutzung der Technologie und der von den Entwicklern verwendeten Engines drehen. Darüber hinaus: Uncharted 2 war so großartig auf der PlayStation 3, die schwächer als die Xbox 360 war. Jetzt ist Uncharted 4 auf der PlayStation 4 noch größer, aber nicht weil diese Konsole stärker ist als die Xbox One“, so Pazdur.

„Ich bin mir jedoch sicher, dass die ordnungsgemäße Verwendung von SSDs zu bahnbrechenden Änderungen bei den Entwicklungstechnologien und den Produktions-Pipelines neuer Inhalte führen wird. Und in den vergangenen zehn Jahren war ich noch nie so aufgeregt wie jetzt, mir die Unreal Engine 5 zu schnappen und zu überprüfen, was dieses Baby wirklich mit all unseren 3D-Scans machen kann, die darauf warten, auf der Hardware der nächsten Generation zu glänzen.“

Lobende Worte zu den Controllern

Mit einem Blick auf die Controller der neuen Konsolen führte Pazdur aus: „Das Beste für mich ist, dass diese Controller der nächsten Generation (endlich) ähnlich genug geformt sind, um meinen Komfort beim Wechsel von einem zum anderen nicht zu beeinträchtigen. Ich bin froh, dass Sony letztendlich zugestimmt hat, dass das PSX-förmige Gamepad nicht das Lied der Zukunft ist (auch wenn ich mich mit meinen nicht so großen Händen beim PS-Controller immer wohl gefühlt habe).“

„Es ist schwer zu sagen, ob die zusätzlichen Funktionen oder Parameter heute eine große Rolle spielen werden – ich war bei der Veröffentlichung des PS4-Controllers sehr enthusiastisch, aber am Ende des Tages haben all die ausgefallenen Funktionen nicht viel für meine Spielerlebnisse bedeutet.“

Aktuell arbeiten die Entwickler von The Farm 51 am Survival-Abenteuer „Chernobylite“.

